Trágico accidente en el automovilismo: Muere piloto de 48 años tras chocar contra un árbol

El deporte del motor en el mundo se encuentra teñido de luto tras confirmarse la muerte del experimentado piloto Jesús López, conocido afectuosamente en el mundillo como Pijo.

El fatal suceso ocurrió durante la mañana del domingo en el transcurso de la séptima edición de la Subida a Taboadela, prueba puntuable para el Campeonato Gallego de Montaña. El corredor, de 48 años y de amplia trayectoria en el automovilismo regional, perdió la vida al estrellarse violentamente mientras disputaba la tercera manga oficial de la competición.

El accidente se desencadenó en el tramo final del recorrido. A los mandos de su prototipo Forwin RS23, López perdió el control del vehículo en una zona de curvas, lo que provocó que impactara de manera consecutiva contra un turismo estacionado, el muro de una vivienda y un árbol.

La fuerza de la colisión hizo que el monoplaza se incendiara de inmediato. Según confirmaron las autoridades y el personal sanitario desplazado hasta el lugar, el piloto falleció en el acto a causa del impacto.

Arriesgados intentos de rescate y varios heridos

La tragedia provocó escenas de enorme dramatismo entre los competidores y el público presente. El piloto Pablo Rey, compañero de competición y amigo personal de la víctima que salía metros por detrás, presenció el momento del siniestro e intentó una maniobra desesperada de auxilio.

Al percatarse de que el vehículo ardía en llamas, Rey se quitó el casco y los guantes de protección y se lanzó directamente al fuego para intentar liberar a López.

A pesar del esfuerzo del competidor y de la ayuda brindada por varios aficionados de la zona, las devastadoras llamas impidieron extraer a tiempo al deportista. Durante la arriesgada maniobra, Pablo Rey sufrió quemaduras en las manos y en el rostro, mientras que dos espectadores resultaron heridos.

Efectivos de rescate movilizados por el 112 Galicia —entre los que se encontraban sanitarios, Bomberos de San Cibrao das Viñas y agentes de la Guardia Civil de Tráfico— evacuaron a los lesionados al Hospital de Ourense para recibir atención médica de urgencia.

Reacciones y suspensión oficial

Ante la gravedad del siniestro, la entidad organizadora y la Federación Gallega de Automovilismo decidieron suspender de forma definitiva la Subida a Taboadela.

A través de un comunicado oficial, las instituciones expresaron su pesar por la pérdida de un deportista al que recordaron como un referente cercano, mentor de jóvenes talentos y figura histórica de las subidas de montaña, donde también destacó durante años pilotando su clásico Talbot Sunbeam Lotus.

Las autoridades han abierto una investigación oficial para determinar con precisión las causas mecánicas o técnicas que provocaron la pérdida de control del prototipo.