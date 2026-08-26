Alertan por peligrosa estafa con nombre de la DIAN en la declaración de renta colombianos

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) emitió una alerta máxima para la ciudadanía tras detectar una masiva ola de fraudes electrónicos en plena temporada de la declaración de renta.

Aprovechando que cerca de siete millones de personas naturales en Colombia deben cumplir con esta obligación tributaria entre agosto y octubre, ciberdelincuentes están suplantando a la autoridad fiscal para robar datos bancarios e infectar dispositivos personales.

El esquema de fraude cibernético, conocido como phishing, se vale de la urgencia y la confusión de los contribuyentes. Los delincuentes envían correos electrónicos que imitan la estética oficial de la DIAN, incluyendo escudos institucionales y tipografías similares, para notificar sobre supuestos embargos de cuentas, cobros judiciales pendientes o atrayentes devoluciones de impuestos con saldos a favor.

¿Cómo funciona la modalidad de suplantación de la DIAN?

Para comprender cómo funciona la modalidad de suplantación de la DIAN, cabe destacar que, de acuerdo con los reportes de las autoridades y la propia entidad, los atacantes cibernéticos emplean principalmente tres ganchos de engaño.

El primero es el gancho del "saldo a favor", en el cual envían notificaciones prometiendo devoluciones de dinero de varios millones de pesos; el correo invita a la víctima a pulsar en botones como "Verificar datos para devolución", dirigiendo a un portal web falso creado para capturar claves bancarias e información personal sensible.

El segundo método corresponde a las notificaciones por presuntas inconsistencias o embargos, donde alertan sobre supuestas irregularidades en la declaración de renta exigiendo un pago inmediato o la corrección del formulario para evitar multas de la entidad.

Por último, utilizan archivos adjuntos maliciosos, adjuntando en los mensajes falsos documentos en formatos comprimidos como ZIP o RAR, o archivos PDF modificados que, al descargarse, instalan virus informáticos para espiar contraseñas y claves de acceso.

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