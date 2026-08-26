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Nuevos detalles del entrenador de fútbol que habría engañado a menores para explotarlos sexualmente

Por medio de redes sociales, habría engañado a los menores con falsas promesas y ofertas.

Mañana Express

agosto 26 de 2026
08:07 a. m.
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Las autoridades capturaron en Santander a Edwin Fabián Cardona Baquero, un hombre señalado de instrumentalizar y explotar sexualmente a menores de edad a través de redes sociales.

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Esta operación contó con la participación de Homeland Security Investigations de Estados Unidos y la plataforma Meta.

Víctimas tenían entre ocho y 14 años

Al parecer, se había hecho pasar como creador de contenido digital e instructor de fútbol. Habría utilizado hasta seis perfiles falsos para ganarse la confianza de niños de entre los ocho y los 14 años, con quienes establecía contacto para posteriormente grabar videos de contenido sexual que comercializaba.

El capturado se puso en contacto con cinco menores y la Policía tiene en su poder los chats con estas conversaciones. Presuntamente habría ofrecido paquetes con la fachada de una supuesta vinculación a agencias.

Cuando lograba entablar confianza, citaba a los jóvenes a residencias y hoteles en donde se habría grabado el material explícito.

Las autoridades mencionaron que el accionar de este hombre data de 2023 con la compra y venta. Dos años después, en 2025, supuestamente inició con la producción de los videos.

Le seguían el rastro desde 2023

Para dar con la captura, se requirió de una investigación que duró seis meses y contó con agente encubierto en las redes digitales. Gracias a ello, la Policía pudo identificar las cinco cuentas falsas en Facebook, Instagram, WhatsApp y TikTok.

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Adrián Vega, el jefe del Centro Cibernético Policial de la Dijin, precisó que este hombre cometía grooming, una práctica que consta en el contacto de un adulto con menores mediante engaños para luego manipularlos y así llevar a cabo encuentros con fines sexuales.

Desde Estados Unidos, también tenían en la mira a Cardona, dado que estaba vinculado a CyberTipline, una plataforma con la que se destapan casos de posible explotación y abuso sexual de menores.

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