¿Por qué a veces sentimos que alguien nos está mirando? La ciencia estudia qué hay detrás de esa sensación

Seguro alguna vez le ha pasado que está en un lugar y, de repente, tiene la sensación de que alguien lo está observando. Se giras y encuentra a una persona mirándote.

La experiencia puede parecer casi inexplicable y muchas veces se interpreta como una especie de “sexto sentido”. Sin embargo, la ciencia ha estudiado este fenómeno desde diferentes perspectivas y ha encontrado explicaciones relacionadas con la atención, la percepción y la capacidad del cerebro para procesar información de manera inconsciente.

Esto no significa que los seres humanos tengan una capacidad sobrenatural para detectar miradas. La explicación puede estar en algo mucho más cotidiano como que nuestro cerebro recoge pequeñas señales del entorno sin que necesariamente nos demos cuenta.

¿Por qué a veces sentimos que alguien nos está mirando?

Los seres humanos somos especialmente sensibles a la información relacionada con otras personas. El cerebro analiza constantemente movimientos, posiciones corporales, cambios en el campo visual y sonidos del entorno.

Por ejemplo, aunque no estés mirando directamente a alguien, puedes detectar de manera periférica que una persona giró la cabeza hacia ti. También puedes escuchar el movimiento de alguien que se acerca o notar un cambio en el comportamiento de quienes están alrededor.

Toda esa información puede ser procesada antes de que seas conscientemente consciente de ella.

Entonces, cuando piensas “alguien me está mirando”, es posible que tu cerebro ya haya detectado alguna señal que tú todavía no habías identificado de forma consciente.

¿Existe un sexto sentido para detectar miradas?

Hasta ahora, no existe evidencia científica sólida que demuestre que las personas tengan una capacidad extrasensorial para saber cuándo alguien las observa.

Lo que sí está demostrado es que el cerebro puede procesar información visual y ambiental de manera rápida y, en parte, fuera de nuestra conciencia.

Por eso, una sensación que parece intuitiva puede tener detrás una combinación de percepción periférica, memoria, atención y análisis inconsciente del entorno.

¿Por qué somos tan sensibles a las miradas?

La mirada tiene una enorme importancia en las relaciones humanas. Desde edades muy tempranas, las personas aprenden a interpretar hacia dónde están mirando los demás y qué puede significar esa dirección.

Una mirada puede indicar interés, amenaza, atención, curiosidad o incluso que alguien está intentando comunicarse.

El cerebro, por tanto, está especialmente preparado para identificar rostros y ojos. Esto tiene sentido desde una perspectiva evolutiva: reconocer rápidamente dónde está prestando atención otra persona pudo haber sido importante para detectar peligros y entender las intenciones de quienes nos rodeaban.