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Maiquetía reabre operaciones en terminales temporales tras el doble terremoto en Venezuela

La entidad exhortó a los usuarios a comunicarse directamente con sus aerolíneas para verificar la reprogramación de vuelos.

Foto: diseñada por Magnific
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Noticias RCN

agosto 25 de 2026
06:34 p. m.
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El Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) anunció que a partir del 1 de septiembre de 2026 iniciarán formalmente las operaciones en los terminales temporales habilitados para vuelos nacionales e internacionales, luego de las graves afectaciones sufridas por el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió el norte de Venezuela el pasado 24 de junio.

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El balance oficial más reciente eleva a más de 6.500 las víctimas mortales, mientras miles de familias continúan buscando a desaparecidos en zonas devastadas como La Guaira y Maiquetía.

Reconstrucción y resiliencia

El IAIM destacó que la apertura de los espacios temporales es posible gracias a un proceso de reconstrucción bajo “altos estándares de calidad y últimas tecnologías”.

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La institución subrayó que más allá de la infraestructura, el aeropuerto representa “una profunda reconexión con el mundo y con lo nuestro: el reencuentro con nuestras raíces, la unión de las familias y la certeza de que la puerta de Venezuela sigue abierta al porvenir”.

Información para los pasajeros

La entidad exhortó a los usuarios a comunicarse directamente con sus aerolíneas para verificar la reprogramación de vuelos hacia los nuevos terminales. También pidió mantenerse atentos a los canales oficiales y redes sociales del IAIM para próximos anuncios y actualizaciones.

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En medio de la tragedia nacional, el reinicio de operaciones en Maiquetía busca convertirse en un símbolo de resiliencia y esperanza para un país que aún enfrenta las consecuencias del desastre.

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