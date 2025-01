5 ideas de cenas saludables y ligeras para desinflamar el abdomen antes de dormir

La cena es una de las comidas más importantes para cuidar la salud digestiva y prevenir la hinchazón abdominal.

Consumir alimentos ligeros y nutritivos antes de dormir no solo favorece una buena digestión, sino que también puede ayudar a reducir la retención de líquidos y a levantarse con el vientre plano.

Según un estudio publicado en el Journal of Clinical Gastroenterology, evitar alimentos pesados en la noche contribuye a mejorar la calidad del sueño y la salud metabólica.

¿Qué características deben tener las cenas para deshinchar el estómago?

Para combatir la hinchazón abdominal, las cenas deben ser bajas en sodio, ricas en fibra y contener proteínas magras.

Alimentos como vegetales al vapor, pescados como el salmón, y carbohidratos complejos como la quinua son ideales.

RELACIONADO Alimentos que NO debería comer mientras esté haciendo dieta

Evitar frituras, lácteos altos en grasa y comidas ultra procesadas es fundamental, según la Academy of Nutrition and Dietetics.

¿Cuáles son las mejores opciones para lograr un vientre plano?

Sopa de verduras: Preparada con calabacín, apio y zanahoria, ayuda a eliminar líquidos gracias a su alto contenido de potasio.

Ensalada de espinaca y salmón: Este plato aporta omega-3 y fibra, favoreciendo la digestión.

Tortilla de claras con espárragos: Ideal para disminuir la hinchazón debido a sus propiedades diuréticas.

Pollo a la plancha con aguacate y tomate: Rico en proteínas magras y grasas saludables que calman el hambre sin inflamar.

Quinua con vegetales al vapor: Una opción rica en fibra y baja en sodio que mejora la digestión nocturna.

Un informe del National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases señala que estos alimentos, además de ser ligeros, promueven el tránsito intestinal y ayudan a evitar el malestar nocturno.

Incorporar estas opciones en la rutina nocturna puede ser clave para despertar con un vientre más plano y sentirse más liviano al comenzar el día.