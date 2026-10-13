“Ilusión sísmica”: la sensación que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia

Dos meses han transcurrido tras el terremoto, de magnitud 7,4, que sacudió a Colombia y que dejó a miles de personas damnificadas en diferentes departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Quindío y Risaralda.

Pero uno de los factores que, según expertos, siguen aquejando a la ciudadanía son algunos trastornos mentales que dicho fenómeno natural dejó en cientos de personas como la inseguridad y el temor constante por un nuevo terremoto.

Efectos del terremoto sobre la salud mental

Pese a que ya han transcurrido dos meses desde el sismo, expertos han mencionado la naturalidad de seguir percibiendo sensaciones como la “ilusión sísmica” por medio del cual cientos de personas han manifestado percibir un sismo cuando realmente no está ocurriendo.

Dicha angustia genera que el cerebro se mantenga en estado de hiperalerta lo que dificulta conciliar el sueño en las noches ante la sensación obligatoria de estar preparado frente a cualquier eventualidad.

Pero esta actividad del cerebro también puede ocasionar problemas dentro de las rutinas diarias, así como la exacerbación del miedo al salir de la casa, estar en lugares en los que se vivió el fenómeno, entre otros.

Pero varias emociones siguen presentes entre las personas que vivieron y sintieron el sismo. Expertos aseguran que varias de estas son la incertidumbre, el miedo ante la muerte, la desesperanza, el aumento de pensamientos catastróficos y la necesidad de estar constantemente informado.

“Esas emociones que nos paralizan y no nos dejan avanzar. Hay que vivirlas, pero también superarlas. Nuestra capacidad para gestionar esas emociones marca la diferencia entre la salud y la patología mental”, así lo señaló Luana Polo, psicóloga líder de salud psicosocial de Positiva Compañía de Seguros.

Recomendaciones para evitar los síntomas post-trauma

Practicar técnicas de respiración y relajación son clave. Estas se pueden consultar en internet ya que son cortas y se pueden realizar al sentir miedo o angustia. Realizar ejercicio físico durante el día permitirá mantener una adecuada higiene del sueño en las noches.

Evitar consumir alimentos pesados antes de dormir, acondicionar las zonas de descanso para evitar interrupciones externas y retomar las tareas del diario vivir son otras de las opciones.

Para aquellos que perdieron a un ser querido se recomienda la técnica 5, 4, 3, 2, 1. Esta consiste en 5 cosas que puedas ver, 4 cosas que puedas tocar, 3 cosas que puedas sentir como el viento o la temperatura, 2 cosas que puedas oler y 1 cosa que puedas saborear.

“Esta práctica te conecta con el presente y te permite tener un momento de conciencia plena en el aquí y el ahora, ayudando a que la mente aparte los pensamientos negativos y le abra paso a una perspectiva más positiva”, añade la especialista de la ARL.