Así quedó el Atanasio Girardot tras el EDC: así luce antes del Nacional vs. Medellín

El estado del estadio Atanasio Girardot de Medellín genera preocupación a pocas horas del clásico antioqueño entre Atlético Nacional e Independiente Medellín.

El escenario deportivo fue utilizado durante el fin de semana para el festival de música electrónica EDC, cuyo montaje ocupó diferentes espacios del complejo deportivo, incluida parte de la cancha.

La situación ha llamado la atención por las imágenes conocidas este martes 13 de octubre, en las que se observan algunas zonas del césped afectadas y estructuras del evento que todavía permanecían instaladas.

Así quedó la cancha del Atanasio Girardot tras el EDC

En las fotografías difundidas después del festival se aprecia que algunas áreas de la grama presentan cambios visibles, mientras continúa el proceso de desmontaje de las estructuras utilizadas para el espectáculo.

El panorama genera interrogantes sobre las condiciones en las que será entregado el estadio, especialmente porque el calendario del fútbol colombiano contempla un partido de alta importancia para los equipos antioqueños.

Una situación similar ha generado discusiones en Bogotá, donde la utilización de El Campín para conciertos también ha despertado inquietudes sobre el mantenimiento del terreno de juego.

¿Se jugará el clásico Nacional vs. Medellín este 14 de octubre?

El compromiso entre Atlético Nacional e Independiente Medellín está programado para este miércoles 14 de octubre, a las 8:30 p. m., en el Atanasio Girardot.

Según lo informado, los organizadores del EDC se comprometieron a entregar el escenario ese mismo miércoles, fecha en la que está previsto el encuentro.

Esto deja un margen ajustado para completar el desmontaje, revisar el estado del césped y realizar las intervenciones necesarias.