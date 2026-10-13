Reyes de España visitan Ceuta tras grave crisis migratoria

Los reyes de España están de visita en Ceuta, como gesto de apoyo a los ciudadanos y el gobierno local. La ciudad fronteriza con Marruecos soporta una grave crisis migratoria y social luego de que el 30 de julio más de 100.000 migrantes cruzaran y se establecieran en las playas.

Los monarcas visitarán un colegio donde conviven históricamente las comunidades católica, musulmana, judía e hindú, antes de acudir a un cementerio para rendir homenaje a más de un centenar de personas que murieron durante la entrada masiva de migrantes.

El rey Felipe VI y la reina Letizia estarán este martes en Ceuta y el miércoles partirán a Melilla, el otro enclave español norafricano. Su estancia se produce a semanas de las elecciones en España del 29 de noviembre, con la migración como uno de los temas polémicos.

El último monarca español que visitó estos enclaves fue Juan Carlos I en noviembre de 2007. Ese viaje terminó en una crisis diplomática con Marruecos que se reivindica su soberanía sobre ambos territorios.

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En la ciudad fronteriza una multitud recibió a los monarcas en su primera visita desde que subieron al trono. La población aseguró que era significativa porque demostraba apoyo.

"Muchas gracias por venir a sembrar confianza donde más se necesita la confianza", dijo el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, quien además señaló que el territorio vive el momento "más difícil de su historia reciente".