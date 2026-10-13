Ladrones intentaron huir por la ciclorruta luego de robar un celular en Bogotá

Dos criminales, de 27 y 30 años, fueron capturados por la Policía en el sector de Hayuelos, localidad de Fontibón, Bogotá, luego de robar un celular de alta gama, cuyo valor fue estimado en seis millones de pesos.

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El procedimiento inició cuando un ciudadano informó que había sido víctima del hurto hace pocos minutos. Según contó, los presuntos responsables se movilizaban en una motocicleta y habían escapado con su celular.

Víctima avisó que la habían robado

Acto seguido, las patrullas pusieron en marcha un operativo de búsqueda para localizarlos. Durante el recorrido, los policías identificaron a los dos hombres, quienes intentaron evadir el procedimiento al escapar por la ciclorruta.

Sin embargo, la maniobra no les permitió evitar la acción policial, pues fueron interceptados metros más adelante y capturados finalmente.

Uno de los capturados tenía antecedentes por hurto

Después del arresto, ambos hombres quedaron a disposición de la autoridad competente, que deberá adelantar las actuaciones correspondientes dentro del proceso judicial.

De acuerdo con la información entregada por la Policía, uno de los detenidos registra antecedentes por el delito de hurto. Este antecedente fue reportado por las autoridades tras el procedimiento.

El pasado 21 de julio, la concejal Diana Diago reveló cuáles eran las localidades en donde más robaban celulares, acorde a las cifras de la Secretaría de Seguridad. El listado lo integraron Suba (1.414), Engativá (1.409), Chapinero (1.376), Teusaquillo (1.246), Kennedy (1.028) y Usaquén (1.005).

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“Entre enero y mayo de 2026 se registraron más de 14 mil robos de celulares, lo que equivale a 101 hurtos diarios”, declaró la cabildante sobre la frecuencia de este delito.

Paralelamente, entre enero y mayo de 2026, las autoridades recuperaron 1.649 celulares. Diago cuestionó que hubo una reducción, teniendo en cuenta que en el mismo periodo de 2025 había sido de 1.956.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.