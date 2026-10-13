CANAL RCN
Salud y Bienestar

Patinetas eléctricas: expertos alertan sobre los principales riesgos frente a siniestros viales

Los expertos dieron a conocer algunas de las medidas que se deben tomar ante las cifras registradas que involucran estos vehículos.

Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 13 de 2026
10:33 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las patinetas eléctricas se han convertido en una de las alternativas más populares entre cientos de ciudadanos, quienes optan por usar estos medios de transporte para agilizar y facilitar los recorridos por las ciudades más congestionadas.

Ante este incremento, expertos ya han alertado sobre la presencia de dichos vehículos por las calles de ciudades como Bogotá en donde las patinetas suelen transitar por vías principales junto a vehículos pesados, entre otros buses de transporte público.

Ciencia colombiana desarrolla tecnología para auto toma de VPH: de esto se trata
RELACIONADO

Ciencia colombiana desarrolla tecnología para auto toma de VPH: de esto se trata

Riesgos de las patinetas eléctricas

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal, durante los primeros seis meses de 2026 se reportaron 12 personas lesionadas mientras se movilizaban en patinetas eléctricas en la capital colombiana, de las cuales siete eran hombres y cinco mujeres.

Esta cifra equivale al 75 % de los lesionados registrados durante todo 2025, lo que evidencia la importancia de fortalecer las medidas de prevención.

Los registros también muestran que, durante el primer semestre de 2026, una persona perdió la vida en Bogotá tras un choque entre una patineta eléctrica y un automóvil. En comparación, durante todo 2025 se reportaron seis fallecimientos relacionados con estos vehículos.

Para Mónica Paola Murcia, fisioterapeuta de la Universidad Manuela Beltrán, estos datos deben analizarse teniendo en cuenta los distintos factores que generan y se presentan en medio de un accidente que involucre dichos automóviles.

“La persona, su edad, conocimiento de las señales de tránsito, las distracciones, el uso de velocidad, el daño en las vías, la mala iluminación y el tránsito mixto” pueden influir en el riesgo de sufrir un siniestro, explica la especialista.

Según la experta, algunos de los principales riesgos a los que se encuentran expuestos los conductores de estos vehículos son trauma craneoencefálico, lesiones a nivel de extremidades, luxaciones, contusiones y fracturas en mano, muñeca, codo, cadera, columna y pelvis.

Bogotá enfrenta segundo pico respiratorio del año: hospitales superan el 90 % de ocupación
RELACIONADO

Bogotá enfrenta segundo pico respiratorio del año: hospitales superan el 90 % de ocupación

¿Cómo reducir los riesgos?

La especialista recomendó, como primera medida, utilizar casco certificado y elementos de protección para codos, muñecas y rodillas, especialmente porque las extremidades suelen estar expuestas ante una caída.

Otras de las recomendaciones son no conducir bajo los efectos de sustancias psicoactivas, no transportar pasajeros, verificar frenos, luces, neumáticos, sistemas de aceleración, entre otras fallas que se puedan presentar.

Esta nota cuenta con fragmentos de IA y fue editado por un periodista de Noticias RCN.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cuidado personal

Ciencia colombiana desarrolla tecnología para auto toma de VPH: de esto se trata

Bogotá

Bogotá enfrenta segundo pico respiratorio del año: hospitales superan el 90 % de ocupación

Medellín

Terminó con una aguja en el corazón por presunta mala praxis en el odontólogo

Otras Noticias

Nicolás Maduro

Sorpresa por nuevo mensaje en la cuenta de X de Nicolás Maduro: “Hasta aquí nos llegan”

El último mensaje fue publicado en la tarde del 12 de octubre, cuando se conmemora el Día de la Raza.

Cartagena

Hallan sin vida a reconocida cocinera tradicional en Cartagena: esto se sabe

La reconocida cocinera de 55 años falleció en su vivienda del barrio Escallón Villa mientras preparaba pasteles con el gas encendido.

Subsidios

Feria de Vivienda para Mujeres en Bogotá: cómo inscribirse en octubre y cuáles son los requisitos

Shakira

Shakira y el sorprendente mensaje a su expareja durante el cierre de su residencia en España

Champions League

Regresa la Champions League con estos partidos: Luis Díaz y más colombianos tendrán acción