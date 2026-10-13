Patinetas eléctricas: expertos alertan sobre los principales riesgos frente a siniestros viales

Las patinetas eléctricas se han convertido en una de las alternativas más populares entre cientos de ciudadanos, quienes optan por usar estos medios de transporte para agilizar y facilitar los recorridos por las ciudades más congestionadas.

Ante este incremento, expertos ya han alertado sobre la presencia de dichos vehículos por las calles de ciudades como Bogotá en donde las patinetas suelen transitar por vías principales junto a vehículos pesados, entre otros buses de transporte público.

Riesgos de las patinetas eléctricas

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal, durante los primeros seis meses de 2026 se reportaron 12 personas lesionadas mientras se movilizaban en patinetas eléctricas en la capital colombiana, de las cuales siete eran hombres y cinco mujeres.

Esta cifra equivale al 75 % de los lesionados registrados durante todo 2025, lo que evidencia la importancia de fortalecer las medidas de prevención.

Los registros también muestran que, durante el primer semestre de 2026, una persona perdió la vida en Bogotá tras un choque entre una patineta eléctrica y un automóvil. En comparación, durante todo 2025 se reportaron seis fallecimientos relacionados con estos vehículos.

Para Mónica Paola Murcia, fisioterapeuta de la Universidad Manuela Beltrán, estos datos deben analizarse teniendo en cuenta los distintos factores que generan y se presentan en medio de un accidente que involucre dichos automóviles.

“La persona, su edad, conocimiento de las señales de tránsito, las distracciones, el uso de velocidad, el daño en las vías, la mala iluminación y el tránsito mixto” pueden influir en el riesgo de sufrir un siniestro, explica la especialista.

Según la experta, algunos de los principales riesgos a los que se encuentran expuestos los conductores de estos vehículos son trauma craneoencefálico, lesiones a nivel de extremidades, luxaciones, contusiones y fracturas en mano, muñeca, codo, cadera, columna y pelvis.

¿Cómo reducir los riesgos?

La especialista recomendó, como primera medida, utilizar casco certificado y elementos de protección para codos, muñecas y rodillas, especialmente porque las extremidades suelen estar expuestas ante una caída.

Otras de las recomendaciones son no conducir bajo los efectos de sustancias psicoactivas, no transportar pasajeros, verificar frenos, luces, neumáticos, sistemas de aceleración, entre otras fallas que se puedan presentar.

Esta nota cuenta con fragmentos de IA y fue editado por un periodista de Noticias RCN.