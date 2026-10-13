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Feria de Vivienda para Mujeres en Bogotá: cómo inscribirse en octubre y cuáles son los requisitos

Bogotá abre inscripciones para una feria de vivienda exclusiva para mujeres. Revise los requisitos, fechas y cómo acceder a opciones de subsidios.

Claves para encontrar una vivienda en arriendo en Colombia
Foto: Unsplash @schluesseldienstvergleich_eu

Noticias RCN

octubre 13 de 2026
09:44 a. m.
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Las mujeres que sueñan con tener casa propia en Bogotá tendrán una nueva oportunidad para conocer las ayudas disponibles.

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La Secretaría Distrital del Hábitat anunció una feria de vivienda dirigida exclusivamente a hogares liderados por mujeres, con opciones de financiación, subsidios y proyectos de interés social.

El evento se realizará el 7 y 8 de noviembre de 2026, pero las familias interesadas deberán completar previamente un proceso de inscripción virtual.

¿Cuáles son los requisitos para participar en la Feria de Vivienda para Mujeres?

La jornada hace parte del programa Mi Casa en Bogotá y busca facilitar el acceso a vivienda a familias que enfrentan dificultades económicas.

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Para participar, los hogares deberán cumplir las siguientes condiciones:

  • La jefa del hogar debe ser una mujer mayor de edad.
  • Los ingresos familiares no pueden superar los $7.003.620 mensuales, equivalentes a cuatro salarios mínimos.
  • Ningún integrante del hogar puede tener vivienda propia en Colombia.
  • No haber recibido un subsidio de vivienda previamente aplicado ni tener sanciones relacionadas con su asignación.

Durante la feria, las asistentes podrán conocer proyectos de vivienda de interés social (VIS) y prioritario (VIP), además de recibir asesoría sobre créditos hipotecarios.

También encontrarán información sobre los subsidios distritales Oferta Preferente y Reactiva tu Compra.

¿Cómo inscribirse a la feria de vivienda en Bogotá?

Las interesadas deberán ingresar a www.habitatbogota.gov.co y diligenciar el formulario de inscripción.

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Según el anuncio principal de la Secretaría del Hábitat, el plazo estará habilitado del 13 al 18 de octubre de 2026.

Posteriormente, las familias recibirán un correo electrónico informando si su inscripción fue aceptada, junto con las instrucciones para asistir.

La secretaria del Hábitat, Vanessa Velasco Bernal, destacó que la iniciativa busca respaldar a las mujeres que trabajan por el bienestar de sus familias.

La entidad recordó que los cupos y subsidios no se venden, por lo que recomendó evitar intermediarios y realizar el trámite únicamente mediante los canales oficiales.

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