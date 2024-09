¿Cómo se siente morir? Lo que dicen los científicos sobre la experiencia cercana a la muerte

La muerte ha sido un tema de fascinación y misterio para la humanidad durante siglos. Si bien es un evento inevitable, la ciencia ha intentado desentrañar qué sucede en los momentos previos a la muerte y cómo se siente esta experiencia.

Estudios recientes han arrojado luz sobre lo que muchas personas describen como "experiencias cercanas a la muerte", aportando una comprensión más profunda sobre lo que podría suceder cuando nuestro cuerpo comienza a apagarse.

Las experiencias cercanas a la muerte (ECM) se han estudiado a lo largo de los años y muchos de los testimonios coinciden en ciertos aspectos: una sensación de paz, la visión de una luz brillante o un túnel, e incluso la sensación de flotar fuera del cuerpo. Estos informes han llevado a científicos a investigar los procesos neurológicos que ocurren en el cerebro durante los últimos momentos de vida.

El cerebro en los últimos momentos: lo que revelan los estudios

Un estudio de la Universidad de Michigan publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences observó los cerebros de ratas en los momentos inmediatamente posteriores a la muerte clínica. Los investigadores encontraron un aumento masivo de la actividad cerebral en los segundos finales, lo que sugiere que el cerebro humano también podría pasar por un estado hiperactivo similar antes de la muerte. Este estado podría explicar las visiones y sensaciones que muchas personas reportan durante las ECM.

Otro estudio realizado por la doctora Sam Parnia, del Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York, examinó a pacientes que habían sido resucitados después de un paro cardíaco. Muchos de ellos reportaron haber tenido experiencias similares a las ECM, lo que sugiere que el cerebro continúa funcionando brevemente después de que el corazón deja de latir. Según este estudio, el cerebro parece entrar en un estado de hiperactividad donde el procesamiento sensorial, la memoria y la conciencia se ven alterados, lo que podría explicar las visiones y sensaciones de paz.

La ciencia aún busca respuestas definitivas sobre la muerte

A pesar de estos hallazgos, los científicos advierten que la muerte es un proceso complejo y que aún no hay respuestas definitivas sobre cómo se siente morir. Las experiencias cercanas a la muerte varían significativamente entre individuos, y los factores culturales y personales también juegan un papel importante en la interpretación de estos momentos.

Si bien la ciencia ha avanzado en su comprensión de lo que sucede en el cerebro en los últimos momentos de vida, el misterio sobre cómo se siente morir aún persiste. Lo que es claro es que la muerte no es solo un proceso físico, sino también una experiencia profundamente influenciada por la mente y las emociones. Con más investigaciones, los científicos esperan seguir desentrañando este enigma que ha intrigado a la humanidad desde tiempos inmemoriales.