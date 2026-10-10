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Estudio científico respaldaría fórmula para la concentración creada por joven química colombiana

Valentina Gutiérrez lideró un estudio piloto para evaluar un producto de su compañía orientado al rendimiento mental.

Estudio científico respaldaría la fórmula para la concentración creada por joven química colombiana
Foto: suministrada a Noticias RCN.

Noticias RCN

octubre 10 de 2026
05:21 p. m.
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La ingeniera química colombiana Valentina Gutiérrez encontró en la investigación científica una nueva etapa para el desarrollo de su emprendimiento Bioboosters, una compañía que creó formulaciones de origen natural orientadas a la memoria, la concentración y el aprendizaje.

Uno de sus productos, Focus Booster, fue sometido a un estudio piloto que identificó cambios en señales cerebrales asociadas a la distracción y a la dificultad para procesar información.

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El respaldo científico que logró una química colombiana

La evaluación se desarrolló en conjunto con Neurohacking Center y Astrolab Bio, una spin-off de la Universidad EAFIT. Durante 90 días, los investigadores analizaron la fórmula completa en un grupo de 10 adultos, mediante mediciones comparativas antes y después de su consumo.

Según los resultados divulgados por la compañía, las señales cerebrales asociadas a la distracción disminuyeron un 40%, mientras que aquellas relacionadas con dificultades para procesar información registraron una reducción del 34%.

El estudio empleó electroencefalografía cuantitativa (qEEG) para registrar la actividad cerebral y pruebas especializadas para examinar la microbiota intestinal de los participantes. La empresa señaló que durante el periodo de evaluación no se reportaron efectos adversos.

Aunque los resultados representan un avance para el proyecto, corresponden a una investigación piloto con una muestra de 10 adultos. La compañía prepara una segunda fase que ampliará el número de participantes para profundizar en los hallazgos relacionados con las ondas cerebrales y el equilibrio digestivo.

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Una alternativa natural a los estimulantes

La propuesta de Gutiérrez surgió ante el interés por encontrar alternativas para quienes necesitan mantener la atención durante jornadas extensas de estudio o trabajo. Según la información entregada por la empresa, su objetivo es ofrecer una formulación que no dependa exclusivamente de estimulantes para favorecer el rendimiento mental.

Focus Booster fue desarrollado junto con un neuroterapeuta y combina ingredientes como melena de león, omega 3, magnesio, cobre, complejo B y una dosis mínima de cafeína.

“Ver que la ciencia valida cómo reducimos la distracción en un 40% confirma que es posible potenciar el rendimiento mental sin comprometer la salud física

Sin embargo, los resultados de esta primera evaluación no permiten establecer por sí solos que el producto sea eficaz para todas las personas ni que pueda sustituir tratamientos médicos. La ampliación de la muestra y las investigaciones posteriores serán relevantes para profundizar en los resultados iniciales.

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