El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización de ‘14-DAY’ APPETITE CONTROL, un producto en cápsulas de la marca Lanomiz Natural que se promociona como suplemento dietario para el control del apetito. Según la entidad, el producto no cuenta con registro sanitario en Colombia y, por tanto, es considerado fraudulento.

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La advertencia quedó consignada en la Alerta Sanitaria No. 411-2026, publicada el 26 de noviembre de 2026 por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos. La investigación se originó a partir de una denuncia que permitió identificar la comercialización del producto a través de la página web Eterstore.com.

El Invima explicó que el etiquetado presenta el producto como un suplemento dietario y que la información de su empaque está en inglés. Sin embargo, no tiene registro sanitario expedido por la autoridad colombiana, requisito necesario para su comercialización legal bajo esa categoría.

¿Por qué el Invima considera fraudulento el suplemento para controlar el apetito?

De acuerdo con el Invima, el producto incumple las disposiciones del artículo 2 del Decreto 3249 de 2006, debido a que no está amparado por un registro sanitario. Esta condición hace que sea clasificado como un producto fraudulento, independientemente de que se presente comercialmente como una alternativa para controlar el apetito.

La entidad advirtió que los productos fraudulentos pueden representar riesgos para la salud, además de engañar a los consumidores sobre su verdadera naturaleza, procedencia, composición o calidad. En este caso, el Invima no detalló cuáles son los ingredientes del producto ni identificó efectos adversos específicos asociados con su consumo.

Por esta razón, la autoridad sanitaria recomendó a los ciudadanos abstenerse de comprar ‘14-DAY’ APPETITE CONTROL. También recordó que los medicamentos, productos fitoterapéuticos y suplementos dietarios deben contar con un registro sanitario vigente para poder comercializarse en el país.

¿Qué deben hacer las personas que compraron o consumieron ‘14-DAY’ APPETITE CONTROL?

Quienes estén consumiendo las cápsulas de Lanomiz Natural deben suspender inmediatamente su uso, según la recomendación del Invima. La entidad también pidió informar sobre los establecimientos, páginas web o canales de distribución donde se ofrezca el producto, con el propósito de facilitar las acciones de inspección y vigilancia.

En caso de presentar algún evento adverso posiblemente relacionado con su consumo, los ciudadanos pueden reportarlo a través de la plataforma de farmacovigilancia VigiFlow o escribir al correo electrónico invimafv@invima.gov.co. Estos reportes permiten a las autoridades recopilar información sobre posibles afectaciones asociadas con productos vigilados.

El Invima también recomendó verificar los registros sanitarios antes de comprar suplementos dietarios por internet, redes sociales, establecimientos comerciales o cadenas de WhatsApp. La consulta puede realizarse en el portal oficial de registros sanitarios del Invima, donde los usuarios pueden buscar por nombre del producto, número de registro o principio activo, seleccionando previamente la categoría correspondiente.

La alerta 411-2026 también incluye instrucciones para las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), los profesionales sanitarios y los establecimientos comerciales. Entre las medidas solicitadas están identificar posibles consumidores, notificar los lugares de adquisición y abstenerse de distribuir o comercializar el producto. Las entidades territoriales, por su parte, deberán adelantar acciones de inspección, vigilancia y control, además de gestionar su destrucción cuando corresponda.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.