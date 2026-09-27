¿Por qué las personas están dejando de hablar, según un hallazgo científico?

Cada vez son más las personas que buscan evitar a toda costa la interacción humana al usar otros mecanismos como los mensajes de texto, las reacciones que las redes sociales han habilitado, entre otras opciones que la Inteligencia Artificial ha implementado hoy en día.

Nuevas opciones como los taxis sin conductores, domicilios sin repartidores y la simple existencia de apps de mensajería han pasado la interacción humana a un segundo plano.

Pero más allá de que estas tecnologías estén coexistiendo con la humanidad, estudios ya han identificado la alternativa que los más jóvenes están eligiendo para evitar hablar con los demás. Esto ha demostrado una significativa reducción de palabras al año.

¿Cuántas palabras se están dejando de pronunciar?

La investigación, publicada en la revista Perspectives on Psychological Science, identificó una tendencia clara hacia la pérdida de palabras ya que las personas están dejando de pronunciar hasta 300 de estas al día.

Según el investigador Matthias Mehl, quien conversó con la BBC, lograron estudiar una muestra de dos mil personas que fueron divididas entre aquellas menores a los 25 años y los mayores a esta edad. Como era de esperarse, la mayor pérdida de palabras se encontró en el grupo más joven de la investigación.

En tan solo un día el grupo más joven indicó la pérdida de 451 palabras, mientras que el grupo mayor perdió 314. Sin embargo, el investigador afirmó que dicha pérdida estaría afectando principalmente los denominados “vínculos débiles” que son aquellas pequeñas interacciones con personas que no resultan determinantes en la vida cotidiana.

Un ejemplo de esto puede ser la conversación que se tiene con el vecino al encontrarse saliendo de sus hogares, la charla que se sostiene con el mesero al tener que pagar la cuenta o el simple saludo que usualmente se genera entre un guarda de seguridad y una persona ingresando a un edificio.

¿Por qué se está dejando de hablar?

Dentro de la investigación se identifican distintos fenómenos como la denominada “epidemia del aislamiento social” que se ha ido incrementando con el uso de dispositivos móviles, la simplificación de procesos de interacción gracias a la Inteligencia Artificial y algunas de las conductas que se desarrollaron después de la pandemia del COVID-19.

Pese a que hay más investigaciones en curso para determinar una cifra actualizada de esta pérdida dentro del vocabulario, Mehl afirmó que una de las soluciones que se ha planteado, de manera personal, consiste en aumentar la mayor cantidad de interacciones que pueda al día.