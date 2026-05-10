¿Qué edad tiene realmente su cuerpo? Científicos desarrollan método para medir la edad de los órganos

Cumplir 40, 50 o 60 años no significa necesariamente que todos los órganos estén envejeciendo al mismo ritmo.

La llamada edad biológica busca precisamente medir cómo está envejeciendo el organismo más allá de los años cumplidos. Un estudio publicado en npj Digital Medicine analizó imágenes de 11.000 personas sanas para calcular la edad biológica de siete órganos.

¿Cómo pueden calcular la edad de un órgano?

Los investigadores utilizaron inteligencia artificial para analizar características obtenidas mediante estudios como resonancias magnéticas, tomografías y otras imágenes médicas.

Con esos datos crearon modelos capaces de estimar la edad biológica del cerebro, corazón, hígado, riñones, páncreas y ojos, además de la composición corporal.

La idea es comparar esa estimación con la edad real de la persona. Si un órgano aparenta ser biológicamente mayor, podría indicar un envejecimiento acelerado.

¿Qué encontraron los científicos?

El estudio encontró que una mayor diferencia entre la edad cronológica y la edad biológica de determinados órganos estaba relacionada con un mayor riesgo de enfermedades asociadas a esos órganos.

Por ejemplo, los modelos basados en la edad cerebral alcanzaron una capacidad de predicción relevante para demencia, mientras que la edad cardíaca mostró asociaciones con insuficiencia cardíaca e hipertensión.

¿Esto significa que una persona puede saber cuántos años tiene su cerebro?

Todavía no como una prueba médica rutinaria.Los resultados son prometedores, pero estas herramientas aún necesitan más validación antes de convertirse en métodos utilizados habitualmente para diagnosticar enfermedades o tomar decisiones clínicas.

Otro estudio publicado en npj Aging, con datos de alrededor de 70.000 participantes del UK Biobank, también encontró que el envejecimiento acelerado de distintos órganos se asociaba con resultados adversos de salud y mortalidad.

La gran apuesta de esta investigación es pasar de mirar solamente cuántos años tiene una persona a observar cómo está envejeciendo cada parte de su cuerpo.

Eso podría permitir identificar órganos que están envejeciendo más rápido y, en el futuro, detectar riesgos antes de que aparezcan los primeros síntomas.

Por ahora, se trata de una línea de investigación y no de una nueva prueba para conocer la “edad real” del organismo.