Salud digestiva en Colombia: Alianza científica investigará la flora intestinal para combatir patologías frecuentes

Para mitigar la alta incidencia de patologías gastrointestinales en el país, Inversiones BEC y Astrolab Biotecnología firmaron una alianza científica enfocada en estudiar el microbioma de la población colombiana.

La iniciativa combinará herramientas de secuenciación genética y medicina de precisión para desarrollar soluciones de nutrición adaptadas a las necesidades biológicas locales.

La relevancia del proyecto radica en el impacto del ecosistema digestivo en la salud general. De acuerdo con investigaciones publicadas en la revista Nutrients, el 70 % del sistema inmunitario reside en el intestino. Sin embargo, datos del Monitor Global de Servicios de Salud Ipsos indican que el 84 % de los colombianos padece molestias digestivas asociadas al desequilibrio de la flora intestinal.

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Frente a esta problemática, Inversiones BEC —distribuidor oficial de Posbion— se unió a Astrolab Biotecnología, spin-off científica de la Universidad EAFIT. El estudio integrará tecnologías de secuenciación de nueva generación (NGS), bioinformática avanzada y análisis de muestras fecales para evaluar la diversidad microbiana antes y después de intervenciones específicas.

"La investigación sobre el microbioma nos permite entender que cada organismo responde de forma particular. Esta alianza genera evidencia científica local para orientar futuras soluciones", destacó Laura Sierra, CEO de Astrolab Biotecnología. Por su parte, Eliana Valencia, cofundadora de Inversiones BEC, enfatizó que los ensayos contarán con rigurosos protocolos de control de calidad y trazabilidad bajo estándares internacionales.

Los hallazgos de esta colaboración sentarán las bases para guiar la formulación de futuros productos y estrategias de bienestar basados en evidencia propia del perfil biológico del país.