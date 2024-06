¿Hombres o mujeres?: Estudio revela quiénes acuden más a terapia por rupturas amorosas

Durante el primer trimestre del presente año, la plataforma colombiana de salud mental y bienestar emocional, Selia, fue el medio por el cual se obtuvo 29.987 terapias virtuales, cerca de 10.000 por mes.

Al analizar anónimamente las razones que motivaron estas consultas, la startup encontró diferencias significativas entre los géneros sobre la forma en la que se concibe y se aborda la salud mental.

Un estudio basado en el género.

Lo primero que salta a la vista es la proporción entre sexos que más dispuesta está a buscar ayuda profesional: 7 de cada 10 consultas fueron realizadas por mujeres, lo que sugiere que estas identifican de mejor forma la importancia del bienestar emocional en sus vidas o que , al menos, tienen menos resistencia a la hora de reconocer alguna dificultad en esta materia.

Los hombres, los que más piden ayuda médica por rupturas amorosas

Así mismo, uno de los hallazgos más llamativos, quizás por el imaginario que se tiene socialmente, tiene que ver con las consultas motivadas por rupturas amorosas: el porcentaje de hombres que asiste a terapia por esta razón (4,31%) es mayor que el de las mujeres (3,85%).

Este escenario en el que el género masculino supera porcentualmente a su opuesto también está presente en las categorías de: problemas de sueño, enfermedades físicas, adicción a sustancias, adicción comportamental y problemas de aprendizaje.

En cuanto a los motivos en los que hubo mayor recurrencia de mujeres con respecto a los hombres, están: la autoestima (14,24% vs. 11,6%), el burnout (9,37% vs. 7,93%) , la depresión/distimia (7,75% vs. 6,31%), las habilidades sociales (9,8% vs. 8,94%) y la violencia doméstica (0,18% vs. 0,08%).