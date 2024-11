Más de la mitad de las líneas de atención para salud mental en Colombia no funcionan

Hay cerca de 60 líneas de atención para la salud mental. Sin embargo, la gran mayoría están fuerza de servicio. ¿Por qué?

Noticias RCN acompañó a una persona que necesitaba ayuda. Este hombre contó, bajo el anonimato, que hace tres meses trató de suicidarse.

Su depresión surgió de una infidelidad y ha sido tal, que la situación pasó de su mente al cuerpo.

Me dan crisis muy fuertes de ansiedad. A veces incontrolables. Cuando me dan esos episodios fuertes, parece como si tuviera taquicardia. No ha habido un día desde que estoy pasando esto que no llore. No como ni duermo.