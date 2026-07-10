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Madres se encadenaron frente a Emssanar pidiendo por la entrega de medicamentos para sus hijos

Después de varios días de protesta, obtuvieron compromisos para la entrega de medicamentos y tratamientos.

Noticias RCN

julio 10 de 2026
08:39 p. m.
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En Cali, un grupo de madres decidió encadenarse a las afueras de la sede de la EPS Emssanar, intervenida por el Gobierno Nacional, para exigir la entrega de medicamentos y tratamientos para sus hijos, la mayoría con enfermedades de alta complejidad.

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La protesta buscaba llamar la atención de las autoridades ante las demoras en la atención médica y el suministro de insumos esenciales para los menores.

¿Por qué varias mujeres estaban encadenadas frente a Emssanar en Cali?

Las mujeres aseguraron que llevaban meses esperando la entrega de medicamentos, tratamientos y alimentos especializados indispensables para la salud de sus hijos.

Entre los casos más críticos estaba el de Lina Arango, quien denunció que su hija, paciente con múltiples patologías, llevaba tres meses sin recibir la alimentación especializada que necesita para su tratamiento.

Ante la falta de respuestas, Lina permaneció encadenada durante tres días frente a las instalaciones de Emssanar, acompañada por otras 16 madres cuidadoras que atravesaban situaciones similares.

¿Qué ocurrió tras la protesta?

La presión ejercida por las madres llevó a que, sobre las 2:00 de la tarde, se instalara una mesa de diálogo entre delegados de la Superintendencia Nacional de Salud, representantes de Emssanar EPS y funcionarios de la Secretaría de Salud de Cali.

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Durante la reunión se alcanzaron varios compromisos encaminados a solucionar las denuncias presentadas por las familias.

¿Qué acuerdos se lograron?

Como resultado de la concertación, Lina Arango recibió los medicamentos que esperaba desde hacía tres meses para el tratamiento de su hija.

En cuanto a las otras 16 madres cuidadoras, Emssanar se comprometió a entregar los medicamentos pendientes el próximo martes, según lo acordado durante la reunión con las autoridades.

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