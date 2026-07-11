Qué es lo que realmente hace el bótox en el rostro: ¿Rellena o paraliza arrugas?

El bótox dejó hace tiempo de ser un tema exclusivo de celebridades y se instaló en la conversación cotidiana sobre bienestar, estética y salud.

Sin embargo, detrás de su popularidad persisten dudas clave: ¿Para qué sirve realmente?, ¿quiénes pueden aplicárselo?, ¿cuáles son sus riesgos y beneficios?

El llamado bótox es, en términos médicos, es la toxina botulínica, una sustancia producida por la bacteria Clostridium botulinum. Aunque su nombre puede generar alarma, su uso en dosis controladas y con fines médicos cuenta con respaldo científico en diversas áreas de la salud.

¿Qué es lo que hace el bótox en el rostro?

Su mecanismo de uso es relativamente simple, bloquea de manera temporal la señal nerviosa que hace que los músculos se contraigan.

Esto permite relajar zonas específicas del cuerpo, lo que explica su uso más conocido en medicina estética que es la reducción de arrugas de expresión. Líneas en la frente, entrecejo o patas de gallo suelen ser tratadas con esta técnica para lograr un aspecto más liso y descansado.

¿Para quién está indicado? En estética, suele recomendarse a partir de los 30 años, cuando las arrugas dinámicas, las que aparecen con el movimiento, comienzan a hacerse permanentes.

Sin embargo, no existe una edad única: la indicación depende del estado de la piel, los hábitos y la evaluación médica. En el ámbito clínico, puede aplicarse a pacientes de distintas edades, explicó Liliana Urrego, CEO de Luvanna.

Asimismo, indicó que no se trata de un procedimiento permanente. Los efectos suelen durar entre tres y seis meses, dependiendo del metabolismo de cada persona y de la zona tratada. Esto implica que, para mantener los resultados, se requieren aplicaciones periódicas.

El uso médico del bótox

Pero su alcance va más allá de lo cosmético. En medicina, la toxina botulínica se utiliza para tratar condiciones como la sudoración excesiva, el bruxismo, algunos tipos de migraña crónica y trastornos musculares. En estos casos, su aplicación no busca un cambio visual, sino mejorar la calidad de vida del paciente.

En cuanto a los beneficios, los especialistas destacan varios. En estética, además de suavizar arrugas, puede prevenir que estas se profundicen con el tiempo. También ofrece resultados rápidos, sin necesidad de cirugía ni largos tiempos de recuperación.

En el campo médico, puede aliviar dolores, reducir síntomas incapacitantes y mejorar funciones musculares alteradas.

Los riesgos del uso del bótox

De acuerdo con la CEO de Luvanna, cualquier procedimiento, no está exento de riesgos. Los efectos secundarios más comunes tienen que ver con enrojecimiento, inflamación o pequeños hematomas en el sitio de aplicación. En casos menos frecuentes, puede presentarse asimetría facial, caída temporal de párpados o resultados poco naturales si no se aplica correctamente.

El mayor riesgo, está en manos inexpertas, aseguró Liliana Urrego. Una mala técnica, una dosis inadecuada o el uso de productos no certificados pueden generar complicaciones serias. Por eso, la recomendación es que el procedimiento debe ser realizado por un médico capacitado, en un entorno clínico adecuado.

También existen otras contraindicaciones. No se recomienda en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ni en personas con ciertas enfermedades neuromusculares. Además, es fundamental informar al médico sobre medicamentos o condiciones previas antes de someterse al tratamiento.

El bótox no transforma el rostro ni detiene el envejecimiento. Su función es suavizar y prevenir, manteniendo una apariencia natural si se utiliza de forma adecuada. Cuando se abusa de él o se aplica sin criterio, los resultados pueden ser contraproducentes.