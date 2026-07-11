Estación de Policía Arenal en Bolívar fue atacada y destruida con drones por el ELN

La Estación de Policía de Arenal del Sur, en el departamento de Bolívar, fue blanco de un ataque terrorista que ha sido atribuido a integrantes del Frente Darío Ramírez Castro del ELN.

Según información suministrada por el Ejército Nacional, este grupo habría realizado un hostigamiento con armas de fuego y artefactos explosivos con aeronaves no tripuladas.

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Ataque terrorista en Estación de Policía en Bolívar

La acción ofensiva se presentó sobre las 7:00 p.m., del pasado viernes 10 de julio, en donde, información preliminar, indica que tres policías resultaron lesionados y uno de ellos sufrió heridas de gravedad.

Así mismo, Yamil Arana, gobernador del departamento, hizo un llamado a las autoridades, por medio de su cuenta oficial en X, en donde manifestó que este hecho no es aislado y pidió acciones militares urgentes en la zona donde se presentaron los hechos.

“El doloroso saldo de este hecho criminal es de tres policías heridos, uno de ellos de gravedad. No es un hecho aislado. La seguridad del sur de nuestro departamento se ha deteriorado en estos últimos años. Así como el Catatumbo, el Cauca y otras zonas del país, nuestra gente también vive a merced de ataques como el de hoy. Pedimos acciones militares urgentes en la zona. La situación no da espera”, aseguró el gobernador.

El informe, dado por el Ejército Nacional, indica que las víctimas se tratan de SI. Garrido Alvarez, afectado por una esquila en brazo y espalda, PT. Jeferson Turista, quien recibió una lesión en la pierna derecha con arma de fuego, y PT. Alejandro Segura, lesionado por una esquirla en el pie derecho.

El comando de departamento se encuentra coordinando con Ejército y Fuerza Aérea, para el respectivo apoyo con aeronaves en la Estación de Policía.

Tambien, se informó que en la jurisdicción hace presencia la subestructura Edwin José Sierra Regino del EGC, Frente Alfredo Gómez Quiñónez, Frente Luis José Solano Sepúlveda del ELN y Disidencias del Frente 37 de las Farc.

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Alcaldía se pronuncia ante el hecho terrorista

Las fuertes explosiones alertaron rápidamente a la comunidad, quienes tomaron sus teléfonos móviles para registrar lo que estaba sucediendo en la zona.

Por su parte, la Alcaldía Municipal de Arenal, al sur de Bolívar, rechazó los actos de violencia e hizo un llamado a los actores armados a que respeten la vida y mantengan a la población al margen de estas confrontaciones.

“Desde el primer momento, la Administración Municipal ha mantenido coordinación permanente con la Fuerza Pública, la Gobernación de Bolívar y las autoridades competentes, con el propósito de atender la situación, acompañar a las personas afectadas y fortalecer las acciones encaminadas a garantizar la seguridad de la población”, informó el alcalde Ramón Zayas Fonseca.