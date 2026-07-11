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Servicio militar obligatorio en Colombia: Estas son las causales legales de exoneración

Conozca lo que respalda la ley colombiana en estos casos.

Servicio militar
Servicio militar /Foto: AFP

Noticias RCN

julio 11 de 2026
07:37 a. m.
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El servicio militar obligatorio en Colombia sigue siendo un tema de alta relevancia y consulta para miles de jóvenes y sus familias.

Aunque la ley estipula que todo varón colombiano está obligado a definir su situación militar al cumplir la mayoría de edad, la legislación actual contempla excepciones específicas que exoneran por completo a ciertos ciudadanos de prestar este servicio, permitiéndoles tramitar su libreta militar de forma directa.

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A continuación, desglosamos cuáles son las causales legales vigentes en Colombia para quedar exento del servicio militar.

Causales de exoneración vigentes en Colombia 2026

La normativa colombiana (regida principalmente por la Ley 1861 de 2017) divide los motivos de exoneración en razones socioeconómicas, de vulnerabilidad, étnicas y de fuerza mayor.

Estas son las principales situaciones en las que un ciudadano queda exonerado:

  • Hijo único: Los jóvenes que sean hijos únicos (de madre, de padre o de ambos) no están obligados a prestar el servicio.
  • Huérfanos de padre o madre: Siempre y cuando el joven sostenga el hogar con su trabajo.
  • Hijos de oficiales o suboficiales fallecidos: Aquellos cuyos padres hayan muerto en servicio activo o en actos del servicio.
  • Población vulnerable y protegida: Esto incluye a los jóvenes inscritos en el programa de protección a víctimas del conflicto armado (RUV), desmovilizados y personas en situación de discapacidad física o mental permanente.
  • Comunidades indígenas y afrodescendientes: Los miembros de comunidades indígenas que residan en su territorio y conserven su integridad cultural, social y económica están exentos.
  • Casados o en unión libre: Quienes acrediten vida conyugal o unión marital de hecho.
  • Padres de familia: Jóvenes que ya tengan hijos legalmente reconocidos.
  • Clérigos y religiosos: Seminaristas, sacerdotes, pastores y similares que dediquen su vida al culto de forma permanente.

Estar exonerado de prestar el servicio militar no significa estar exento de tramitar la situación militar. Todos los jóvenes en los casos anteriores deben realizar el proceso de inscripción y cargar sus soportes en la plataforma oficial del Ejército Nacional (patria.mil.co) para obtener su tarjeta militar de reservista de segunda clase.

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