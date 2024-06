¿Cuánta cantidad de agua debe tomar al día? Esto reveló un nuevo estudio

El consumo adecuado de agua es esencial para la salud y el bienestar. La cantidad exacta que una persona debe ingerir diariamente puede variar según factores como la edad, el nivel de actividad física y el clima.

Sin embargo, existen recomendaciones generales respaldadas por estudios científicos que pueden orientar a la población sobre este tema.

Recomendaciones generales

Según la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, la ingesta diaria adecuada de agua es aproximadamente 3.7 litros para hombres y 2.7 litros para mujeres. Estas cifras incluyen todas las fuentes de agua, tanto bebidas como alimentos. Un estudio publicado en el Journal of Human Nutrition and Dietetics sostiene que aproximadamente el 20% de nuestra ingesta de agua proviene de los alimentos, especialmente frutas y verduras.

Beneficios de la hidratación

El agua desempeña un papel crucial en numerosas funciones corporales. Ayuda a regular la temperatura del cuerpo, lubrica las articulaciones, protege tejidos sensibles y facilita la eliminación de desechos a través de la orina, el sudor y los movimientos intestinales.

Un estudio en European Journal of Clinical Nutrition indica que una adecuada hidratación puede mejorar el rendimiento cognitivo y físico, además de prevenir afecciones como infecciones urinarias y cálculos renales.

Factores que afectan la necesidad de agua

El requerimiento diario de agua puede aumentar en ciertas circunstancias. El ejercicio físico intenso, el clima caluroso y húmedo, y condiciones médicas específicas pueden incrementar la pérdida de líquidos, haciendo necesaria una mayor ingesta de agua. La Clínica Mayo sugiere que, durante el ejercicio vigoroso, se debería beber al menos 500 ml de agua por cada hora de actividad.

Señales de deshidratación

La deshidratación ocurre cuando no se repone el agua perdida por el cuerpo. Los signos tempranos incluyen sed, boca seca, orina de color oscuro y disminución en la frecuencia de la micción. En casos severos, puede causar mareos, fatiga extrema y confusión mental. Un estudio de la Universidad de Connecticut publicado en The Journal of Nutrition destaca que incluso una leve deshidratación puede afectar negativamente el estado de ánimo y la concentración.

Para asegurar una hidratación adecuada, es recomendable llevar una botella de agua reutilizable, beber agua antes, durante y después del ejercicio, y optar por alimentos ricos en agua como sandía, pepino y naranjas. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) también sugiere beber pequeñas cantidades de agua regularmente a lo largo del día en lugar de grandes cantidades en intervalos prolongados.