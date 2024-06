¿Qué es la dieta planetaria? La ciencia revela el secreto detrás de este plan de alimentación

En un mundo donde la sostenibilidad se ha convertido en una prioridad global, surge la dieta planetaria, una propuesta que busca equilibrar la salud humana y la del planeta.

Esta dieta, basada en un informe de la Comisión EAT-Lancet publicado en 2019, combina principios de nutrición y sostenibilidad para ofrecer una solución integral a los desafíos alimentarios y ambientales.

¿Qué es la dieta planetaria?

La dieta planetaria es un régimen alimenticio diseñado para promover la salud humana y reducir el impacto ambiental de la producción de alimentos. Se centra en una alimentación rica en vegetales, frutas, granos enteros, legumbres, nueces y semillas, con un consumo moderado de carne y productos animales.

Según el informe de EAT-Lancet, seguir esta dieta puede contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, disminuir el uso de tierra y agua, y preservar la biodiversidad.

Principios fundamentales de la dieta planetaria

Reducción de carne y productos animales: La dieta planetaria sugiere limitar la ingesta de carne roja a 14 gramos al día y de productos animales en general. Este cambio no solo mejora la salud cardiovascular y reduce el riesgo de cáncer, según estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sino que también disminuye significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero.

Aumento del consumo de vegetales: Se recomienda que las verduras y frutas constituyan la mayor parte de la dieta, con un enfoque en la diversidad de colores y tipos. Un estudio publicado en la revista Nutrients en 2020 indica que una dieta rica en vegetales puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión.

Granos enteros y legumbres: La dieta enfatiza el consumo de granos enteros y legumbres como fuentes principales de carbohidratos y proteínas. Investigaciones en The Lancet sugieren que estos alimentos son esenciales para una dieta equilibrada y sostenibilidad ambiental.

Grasas saludables: Promueve el uso de aceites no saturados como el de oliva en lugar de grasas saturadas o trans. El estudio EAT-Lancet encontró que este tipo de grasa mejora los perfiles lipídicos y reduce el riesgo de enfermedades coronarias.

Moderación en azúcares y almidones refinados: Limitar el consumo de azúcares añadidos y almidones refinados es crucial. La investigación publicada en el British Medical Journal en 2021 destacó los beneficios de esta restricción para prevenir la obesidad y enfermedades metabólicas.

Beneficios de la dieta planetaria

para la salud humana: Adherirse a la dieta planetaria puede reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles, mejorar la longevidad y aumentar la calidad de vida. Un estudio en The New England Journal of Medicine asoció esta dieta con una reducción del 31% en el riesgo de mortalidad por todas las causas.

Para el medio ambiente: La adopción global de la dieta planetaria podría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la producción de alimentos en más del 50%, según el informe de EAT-Lancet. También puede disminuir la presión sobre los recursos de agua dulce y tierras agrícolas, ayudando a preservar la biodiversidad.