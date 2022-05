¿Cuarta dosis contra el covid-19? Esto es lo que dice minsalud sobre el tema

Desde el primero de mayo dejó de ser obligatorio el uso del tapabocas en algunos espacios cerrados de Colombia.

Esta nueva medida aplica para las ciudades capitales que cumplen con el 70 por ciento de la población con esquemas completos y al menos el 40 por ciento con dosis de refuerzo contra el covid-19. Algunas son Bogotá, San Andrés, Barranquilla, Medellín, Armenia, Manizales, Ibagué, Pereira, Popayán, Bucaramanga, Tunja y Leticia.

Entre tanto, en otros 280 municipios los habitantes también tienen la opción de despojarse de la mascarilla.

Sin embargo, la Asociación Colombiana de Infectología recomendó un segundo refuerzo de vacuna contra la covid-19 para la población de 60 años y más, si no hay contraindicaciones. Además, sugieren evaluar datos de efectividad que respalden una posible cuarta dosis en el personal de salud.

En diálogo con Noticias RCN, Gerson Bermont, director de promoción y prevención del Ministerio de Salud, aclaró si la cartera tendrá en cuenta la sugerencia o no.

“Históricamente durante todo el manejo de la pandemia, el Ministerio de Salud ha escuchado las recomendaciones de los expertos, ha analizado la evaluación y los análisis, las investigaciones que se hacen en el mundo para tomar las decisiones. Hoy se está analizando toda la información que se tiene y las propuestas de los expertos serán llevadas al comité asesor”, señaló Bermont.

¿Se está cumpliendo la medida del tapabocas en transporte público y demás espacios?

Según el director, la medida ha sido acogida de manera positiva por los colombianos y reiteró que en los colegios e instituciones educativas la medida se mantendrá hasta el próximo 15 de mayo.

Algunos padres de familia se han mostrado intranquilos con el anuncio del Gobierno debido a que el país en este momento atraviesa un pico respiratorio como consecuencia de las lluvias.

“Con esta medida lo que se envía es un mensaje de total responsabilidad a los padres de familia. Cuando yo quito la medida no farmacológica que es el uso del tapabocas, me queda la medida farmacológica que es la vacuna. No hay ninguna excusa de que un padre de familia no vacune a su hijo y garantizar que estará protegido en el entorno escolar”, añadió.

Finalmente, Bermont aseguró que el fin total del tapabocas estaría cerca dependiendo del comportamiento de la pandemia a nivel mundial y cómo avanzan los otros países frente al tema. Además, tener en cuenta los indicadores de salud. “Todo indica que si seguimos con la disciplina, con el lavado de manos, con el uso responsable del tapabocas para aquellos que tengan algún síntoma respiratorio, con las dosis de refuerzo, es posible que pronto se tomen medidas en ese sentido a futuro”.

