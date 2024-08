Se cumplen 25 años del fallecimiento de Jaime Garzón, ¿Qué ha pasado con su caso?

El 13 de agosto de 1999, Colombia despertó con una noticia que sacudió al país entero. A las 5:45 de la mañana, Jaime Garzón, periodista, defensor de derechos humanos, humorista y abogado, fue asesinado en un cruce del barrio Quinta Paredes de Bogotá.

Dos sicarios en moto dispararon cinco veces contra él, truncando su vida y dejando una herida profunda en la sociedad colombiana, que 25 años después sigue exigiendo justicia.

Un crimen sin justicia plena

El asesinato de Jaime Garzón no fue un hecho aislado, sino el resultado de un plan orquestado por fuerzas oscuras que querían silenciar su voz. En 2018, José Miguel Narváez, exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fue condenado a 30 años de prisión como determinador del crimen. Sin embargo, esta sentencia no cierra el capítulo de impunidad, pues aún hay varios nombres de militares y paramilitares mencionados en las investigaciones que no han sido juzgados.

Garzón, quien se destacó por su irreverencia y su labor como activista por la paz, había ganado notoriedad no solo por su trabajo en los medios, sino también por su mediación en la liberación de secuestrados. Según versiones judiciales, fue su compromiso con la paz lo que llevó al líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, a ordenar su asesinato. A pesar de los intentos de Garzón por establecer un diálogo con los responsables, su vida fue arrebatada antes de que pudiera lograrlo.

La libertad de prensa sigue bajo amenaza

El asesinato de Jaime Garzón fue un ataque directo a la libertad de prensa en Colombia, un derecho que sigue siendo vulnerado. Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), más de 167 periodistas han sido asesinados en el país, cuatro de ellos solo en 2024. Estas cifras reflejan la constante amenaza a la que se enfrentan quienes se atreven a denunciar la verdad en un país marcado por la violencia.

Este trágico aniversario es un recordatorio de la importancia de proteger a quienes ejercen su labor periodística y defienden los derechos humanos en Colombia. El gobierno tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de estos profesionales y de avanzar en la investigación y condena de todos los responsables del asesinato de Garzón y de otros crímenes similares.

Jaime Garzón creía en el diálogo como medio para construir un país en paz. Hoy, 25 años después de su muerte, su legado sigue siendo un llamado a la justicia, a la verdad y a la defensa de la libertad de prensa en Colombia.