Estrella de Disney confirmó su transición de género: sorprendió con curioso video

Josie Totah, quien ganó fama como una de las jóvenes estrellas de Disney Channel, ha tenido una evolución profesional y personal que la ha consolidado como una inspiración en la industria del entretenimiento y en la comunidad LGBTQ+.

Desde sus días interpretando a Stuart Wooten en la popular serie Jessie, hasta su transformación como mujer trans y su activismo, Totah sigue marcando la diferencia tanto dentro como fuera de la pantalla.

La transformación de Josie Totah y su impacto en la televisión

Nacida el 5 de agosto de 2001 en Sacramento, California, Josie Totah comenzó su carrera en 2012, mostrando un talento que la llevó rápidamente a ser seleccionada por Disney Channel. Su papel en Jessie (2011-2015) la convirtió en una figura destacada en el mundo del entretenimiento juvenil. Sin embargo, su carrera tomó un giro importante en 2018, cuando reveló públicamente su identidad como mujer trans a través de un artículo en la revista Time.

Desde entonces, Totah no solo ha continuado en la actuación, sino que también ha asumido un rol activo en la representación de personajes trans en la televisión. Su participación en Saved by the Bell como Lexi Haddad-DeFabrizio marcó un hito, al ser uno de los primeros personajes trans interpretados por un actor trans en una serie de renombre. Esta representación auténtica es un paso significativo hacia una mayor inclusión en la industria.

Josie Totah: Inspiración y modelo a seguir

Además de su carrera, Josie Totah ha utilizado su plataforma para abogar por los derechos de las personas LGBTQ+. Ha compartido su historia y experiencias, ofreciendo apoyo a jóvenes que enfrentan desafíos similares.

Su valentía, combinada con su talento, la ha convertido en una figura influyente que inspira a vivir auténticamente.