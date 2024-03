Las publicaciones de Alejandro Estrada luego de su aparición en La Casa de Los Famosos

Alejandro Estrada, actor colombiano que hace unos años estuvo en un reality de RCN Televisión, es tendencia en los últimos días luego de haber ingresado a La Casa de los Famosos Colombia.

El objetivo de su ingreso fue terminar su matrimonio con Nataly Umaña, actriz colombiana que comenzó un romance dentro de la casa con el cantautor panameño, Miguel Melfi.

“Me vengo a hacer a un lado de tu vida, está clarísimo que es lo que deseo, es una decisión tomada, es un ciclo cerrado y hoy vengo a eso a esta casa, a enfrentarme y a decirle a todo el público en Colombia – los que me han apoyado, los que no, los que te apoyan, los que no – que no lo hago por lo que muchos piensan en el país”, fueron algunas de las palabras de Estrada para Nataly Umaña.