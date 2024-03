Nataly Umaña dejó atrás la tristeza y ya hace chistes con el anillo de Alejandro Estrada

El pasado domingo se dio uno de los momentos de mayor tensión en La Casa de los Famosos Colombia, reality que se puede ver por la pantalla del Canal RCN y la plataforma de Vix. En ese momento, la actriz Nataly Umaña recibió la visita de su exesposo Alejandro Estrada, quien decidió ponerle punto final a una historia que duró doce años.

“Gracias por todo. Gracias. De verdad, gracias. Sé feliz. Sé muy feliz, ¿vale? Y ojalá esto, esto que está sucediendo en esta casa por lo que viniste, cumpla con todas tus benditas expectativas y te enseñe realmente lo que tú valoras en la vida. Chao. Hasta siempre. Hasta nunca”, dijo el actor delante de Umaña y de todos los integrantes de la casa en ese momento.

Lo anterior, sin duda alguna, generó un revuelo enorme en redes sociales y en la casa, donde todos manifestaron su apoyo a Nataly y también aprovecharon para sacarle humor a la situación.

Los chistes de Nataly con el anillo de Alejandro

Según relataron, el anillo se le cayó a Nataly del dedo pulgar y Melfi, de forma inadvertida, lo recogió para devolvérselo. Esta acción fue interpretada de manera jocosa, como si Melfi le estuviera proponiendo matrimonio. Ante esta historia, los compañeros de Nataly no tardaron en reaccionar, dejando comentarios irónicos y sorprendidos.

“Te lo juro, yo decía cuáles son las probabilidades, le podría caer a Martha a cualquiera que venía ahí caminado”, aseguró Melfi.

Ante esto, Culotaruto empezó hacer chistes sobre esta situación y comentó, entre risas: “Nataly Umaña se divorcia y se casa inmediatamente con el mismo anillo”.

Por su parte, Karen Sevillano dijo: “ay, no, pero, por Dios, pero no hay vergüenza (…) cójala con su avena, no se trata de eso”, haciendo referencia a los chistes que estaban haciendo de volverse a casar.

El accionar de Umaña ha desatado un sinnúmero de críticas en su contra por parte de los televidentes. Incluso, algunos la han calificado de "cínica" y "descarada".

¿Dónde ver La Casa de los Famosos Colombia?

No te pierdas ni un momento de La Casa de los Famosos Colombia, disponible todas las noches en el Canal RCN y en vivo las 24 horas a través de la app de ViX.