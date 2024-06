"Ridículo", Alfredo Redes tuvo fuerte encontrón con Sebastián González tras el fin de La Casa de los Famosos

El pasado lunes 17 de junio, la Casa de los Famosos Colombia llegó a su final con la victoria contundente de Karen Sevillano sobre Julián Trujillo en las votaciones finales.

En la semifinal, el público decidió que la influenciadora se convirtiera en la primera ganadora del reality del Canal RCN y Vix. El podio lo completó Julián y Miguel Melfi.

Ahora, luego del término de la casa de los famosos, los participantes se han dedicado a dar entrevistas a diversos medios donde han contado su experiencia dentro de la casa y de paso ver varias escenas ya fuera de ella.

Alfredo le reclamó a Sebastián en entrevista

En esta gira de medios que han hecho los famosos, se presentó una fuerte pelea entre Alfredo Redes y Sebastián González.

Sin pelos en la lengua, como siempre lo hizo dentro de la casa, el creador de contenido cuestionó a Sebastián González, pues, según el influenciador de la costa, el actor habló despectivamente de él. Esto es porque, al parecer, en un momento de La casa de los famosos, Sebastián habría dicho que Alfredo se ubicaba estratégicamente en una parte del baño para poder ver a los otros participantes.

Al escuchar esto, el actor se defendió y alegó que lo que él habría expresado era que se le hacía “raro” que Alfredo se ubicara en una parte del baño de La casa de los famosos Colombia porque, aparentemente, desde ahí se alcanzaba a ver todo.

Lo anterior desató más la furia del influenciador que tildó a su compañero de "ridículo".

"O sea, no seas tan ridículo de pasar esa línea. Hermano, yo nací criado con puras mujeres y cuando conozco a mi novia estoy rodeado de puras mujeres, tanto así que el único hombre que llega a la familia de mi novia es Isaías, que es mi hijo, y siempre he respetado a las mujeres, he demostrado al público y a todo el programa que siempre he tenido presente a mi familia”, dijo el cartagenero.

De acuerdo con Alfredo, este lugar, donde más se la pasaba, era para pensar en hacer contenido y las estrategias con otros compañeros dentro de la casa.

Así quedó el listado de finalistas en la casa de los famosos