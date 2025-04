Yina Calderón volvió a lanzar fuerte crítica a Karina: "tienes comportamientos insoportables"

La Casa de los Famosos ha vivido momentos de tensión pura entre los integrantes tras el cine de terror, una dinámica implementada por El Jefe y que sin duda alguna generó muchas discordias entre algunos participantes.

Una de las discusiones más fuertes se dio entre Karina García y Mateo Varela, quienes sobrepasaron los límites y llevaron la discusión más allá de la dinámica.

Ante los señalamientos de ambas partes, otros famosos de la casa se involucraron, este fue el caso de Melissa Gate y Yina Calderón quienes defendieron a cada persona.

Yina volvió a lanzar duro dardo contra Karina

Tras el cine, como es habitual, las chicas fuego se reunieron para dar sus puntos de vista de la discusión y el juicio donde Melissa defendió a capa y espada a Mateo.

Antes esto, Yina decidió cambiar de opinión y lanzar fuerte pulla contra Karina, asegurándole que si no la conociera desde afuera, seguramente sería su "enemiga" dentro de la casa.

En primera medida, Yina le dio la razón a Melissa y aseguró que Karina sí "se victimiza".

"Si yo no fuera tu amiga, yo pensaría igual (...) Entiende, a veces sentimos que tu eres el centro del mundo, te juro que si yo no te hubiera conocido afuera, yo creo que no sería tu amiga", dijo.

Y cerró diciendo que no lo sería porque Karina "tiene comportamientos insoportables".

Esta no es la primera vez que Yina lanza juicios sobre su amiga dentro de la casa de los famosos.

Por el momento, Karina deberá pelear por su permanencia en esta competencia, puesto que este miércoles, el líder de la semana, Mateo, la dejó en placa.

