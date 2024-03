Jim Velásquez fue golpeado por una seguidora: así reaccionó Alina Lozano

La relación del joven Jim Velásquez con la reconocida actriz colombiana, Alina Lozano, que se hizo famosa por la diferencia de edad entre uno y otro, en las últimas horas fue tendencia en redes sociales.

Todo porque el joven creador de contenidos fue atacado en el departamento del Huila mientras estaba en un viaje de trabajo. A través de sus redes sociales publicó un video donde denunció malos tratos y agresiones en su contra por parte de una mujer.

“Ando en Huila, estoy en un viaje de trabajo y se me acercó una señora que me preguntó que si era Jim, el que hacía videos, yo le dije que sí y me comenzó a decir un montón de vulgaridades, diciéndome que por mi culpa habían echado al celador del conjunto, que éramos escandalosos y terminó agrediéndome”, inició Jim.

Lo anterior tiene que ver con un video que la mujer de 55 años publicó en su cuenta de Instagram a través de un video, donde contó un inconveniente que tuvo con el portero del edificio donde vive, debido a que no le permitieron el ingreso a Jim. Al parecer este guarda de seguridad perdió su trabajo.

“Mis amigos me la quitaron de encima y hago este video para que por favor, la violencia no puede estar en ningún caso y debemos informarnos bien. Afortunadamente no pasó a mayores”, agregó el joven influencer en el mismo video.

Así reaccionó Alina Lozano

a través de las redes sociales, la actriz colombiano habló sobre la golpiza que recibió su esposo: “Asumo la responsabilidad de haber subido esa historia, seguramente me equivoqué, amigos. Y asumo, si me equivoqué, la equivocación”.

