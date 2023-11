"Me quité la argolla", Alina Lozano contó la 'crisis' por la que está pasando su matrimonio con Jim Velasquez

No ha pasado mucho tiempo para que Alina Lozano tuviera su primer problema matrimonial con Jim Velásquez. Mediante una transmisión en redes sociales, la reconocida actriz contó que lleva varios días sin saber de su marido, tanto física, como virtualmente.

La actriz señaló que tenía que lidiar con esos aspectos de su pareja y confirmó que se iba a quitar la argolla de matrimonio hasta que volviera a la casa. “[…] Sé que está con los papás, pero no se comunica conmigo. Entonces, miren, me quité la argolla. En tú cara Jim, y me la pongo cuando aparezcas”, contó.

¿Por qué Velásquez se fue de la casa?

Según lo contado por Lozano en el 'live', el joven habría tenido un ataque de celos porque ella estaba trabajando con otros hombre que se llamaba Sebastián.

La actriz aseguró que Velásquez "hace este tipo de cosas, él hace este tipo de resistencia para que yo lo busque y le diga: ‘Bueno, amor, entonces no voy a trabajar con Sebastián’. Yo no voy a hacer eso, lo tengo clarísimo. Soy una mujer que trabaja y cada uno tiene su empresa“.

¿Crisis en la relación?

Alina aclaró que con este hombre tiene una relación netamente laboral, pues busca ampliar sus ideas en las plataformas digitales. “Acá les voy a decir qué es lo que le está pasando: está en crisis de celos. ¿Por qué? Sebastián, (que) es mi ‘community manager’”, dijo.

Considerando lo acontecido, Lozano colocó en la sección de descripción de su video: “Este matrimonio ya está en crisis” y desveló que se siente triste.

Por lo pronto, Jim no ha brindado su versión de los hechos para aclarar el motivo por el que decidió alejarse de ‘Ali’ justo a días de que le jurara acompañarla “en las buenas y las malas”.