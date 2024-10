Llega a Bogotá el BabyWorld, la feria dedicada a la familia, los niños y la crianza

Del 26 al 27 de octubre se llevará a cabo en el Parque Museo El Chicó, en la ciudad de Bogotá, Baby World, la primera feria del país dedicada a la familia, los niños, los padres y la crianza en los primeros 7 años de vida.

La feria contará con una amplia variedad de expertos de toda Latinoamérica que dirigirán charlas relacionadas a temas como la lactancia, el sueño, la higiene bucal, la sexualidad y relación de parejas después de la llegada de un niño y otros temas que serán abordados en seminarios para dar herramientas a los padres.

“Cuando nació mi hijo me di cuenta de que la primera infancia a nivel de conocimiento está súper desatendida, que uno antes de ser mamá no sabe todos los cambios que vienen y realmente cuando sales del hospital te entregan un bebé y es como que sobrevives y que no se muera y ya. Entonces con mi experiencia, por qué no hacer un evento en donde el objetivo sea que las mujeres y que las familias nos reunamos en pro de nuestros hijos”, aseguró Stefany Sepúlveda, organizadora de eventos y fundadora de BabyWorld.

La feria BabyWorld es un evento para toda la familia

Stefany Sepúlveda destaca que el evento es para todos los miembros de la familia, pues además de las charlas dirigidas para los padres, habrán eventos y espacios especiales para los niños, entre los cuales destaca una fiesta de halloween, yoga infantil y, como cierre, una obra de teatro inmersiva llamada el “Bosque Encantado”.

“Está todo en uno; diversión, aprendizaje, compras, es un fin de semana dedicado a la familia”, aseguró Stefany.

Baby World reunirá a expertos de renombre y ofrecerá un espacio donde las familias podrán aprender, conectarse y fortalecer sus lazos. Se espera que 5.000 asistentes participen de este evento y puedan acceder a los productos de más de 80 emprendimientos que estarán en la feria.

Herramientas de crianza para todos los padres

Stefany señala que, desde su experiencia personal como madre, ha entendido que cada persona tiene métodos distintos de crianza, un proceso difícil e importante que puede fortalecerse con las herramientas adecuadas, aptitudes que pueden adquirirse y fortalecerse a través de las charlas mencionadas.

“Hoy en día existen diferentes metodologías de crianza, pero yo creo que los padres somos más conscientes sobre la necesidad de tiempo de nuestros hijos y que ellos no tienen las herramientas emocionales. Más allá de que si quieres una crianza respetuosa o tradicional, pero entiendes que los niños necesitan atención y que necesitan que les expliquemos claramente, vamos a hacer adultos mucho más sanos”, aseguró Stefany.

La organizadora del evento destaca que BabyWorld se aplica para todas las etapas de la crianza de los niños pues abarca temas como la nutrición y la lactancia e incluso la manera en que se debe elegir un jardín infantil o colegio para los menores de edad dependiendo de los estilos de crianza y el perfil que se desee que tengan durante la educación escolar.