Barranquillero se viralizó por declararse hincha de Argentina: "Qué te puedo decir"

El próximo martes 10 de septiembre, la Selección Colombia se volverá a ver las caras con su similar de Argentina para disputar un compromiso correspondiente a la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Un seguidor barranquillero sorprendió a todos, pues portó la bandera de la 'albiceleste' y declaró su amor por la escuadra que dirige Lionel Scaloni.

'C3', un medio de comunicación argentino, entrevistó a varios hinchas que estaban esperando la llegada de la tricampeona del mundo. Fue entonces cuando se acercaron a un hombre nacido en la capital atlanticense. Cuando le preguntaron por cuál selección hincharía el martes, su respuesta fue contundente: "Toda la vida por Argentina".

"Soy hincha de Argentina, qué te puedo decir, pero ese es el amor que yo tengo por la selección desde muy chiquito, desde el 98", contó el hombre originario de la 'Arenosa'. Para sorpresa del entrevistador, con el paso de la conversación empezó a relucir un acento argentino, así como frases típicas de dicho país: "mis amigos me cargaban al pedo".

El hincha barranquillero que alienta a la Selección Argentina: en video

El seguidor del balompié argentino reveló que la pasó mal por muchos años, pero su fidelidad ahora le está dando recompensas. Recordó las cuatro finales que perdió la 'albiceleste' (Copa América 2007, 2015 y 2016; Mundial de Brasil 2014) y el mismo número de títulos que ha conseguido desde la llegada de Scaloni. También señaló que su sueño era conocer a Lionel Messi, quien no fue convocado.

"Imagínate vos y créeme perder cuatro finales seguidas recibir las cargadas de toda la gente que me decía, acá hay una palabra muy concreta: que corroncho, que eres loco, me importa un carajo. Mira cómo me correspondió la vida con cuatro finales ganadas", concluyó.

Hora y dónde ver Selección Colombia vs. Argentina: ¡Prográmese!