¡Inició la Copa del Mundo 2026! Así se vivió la impecable inauguración en México

La fiesta del fútbol mundial ya inició y la anhelada inauguración es tema de conversación entre millones de fanáticos, quienes siguieron de cerca la transmisión musical que reunió a un sin fin de artistas de diferentes países.

Sin embargo, para esta edición, el sabor colombiano estuvo más presente que nunca ya que su presentación contó con la participación de tres colombianos que brillaron con luz propia durante el show.

Inauguración del Mundial de Fútbol 2026

México dejó huella durante la inauguración de la nueva Copa del Mundo, pues el show central inició con una obra artística que evocó la cultura azteca que caracteriza a los mexicanos.

Por medio de símbolos propios, se reconocieron las raíces indígenas de los pueblos originarios en donde se destacaron a los Nahuas, Mayas, Zapotecas y Mixtecas.

La cancha del Azteca se cubrió de colores, bailarines y la réplica en escala gigante del gran trofeo que se convirtió en el centro de reunión de todos los cantantes que empezaron a aparecer en el escenario.

El primer artista en aparecer fue la agrupación mexicana Maná, quienes interpretaron su gran éxito ‘Oye mi amor’ con el que pusieron a vibrar a todo el estadio en una sola voz.

Su interpretación calentó los motores de lo que siguió ya que al mismo escenario arribó Danny Ocean, quien representó a la cultura venezolana que para esta edición estará ausente.

La música avanzó y los Ángeles Azules llegaron para seguir con la línea mexicana del show al invitar al mismo escenario a Belinda, quien se llevó los aplausos de todos los asistentes.

No obstante, uno de los momentos más álgidos del espectáculo corrió por cuenta de J Balvin, pues el colombiano llegó al centro de la cancha en medio de un carro desde el que cantó su canción ‘Qué calor’.

Su impecable performance siguió ya que al salir del vehículo, que se abrió por la mitad, llegó a su encuentro el cantante Ryan Castro, quien no estaba anunciado oficialmente en el cartel oficial de la presentación. Las ovaciones no se hicieron esperar ya que ambos interpretaron su éxito ‘Una a la vez’ de su álbum ‘Omerta’.

Castro salió del escenario y José Osorio continuó al interpretar su éxito ‘I like it’ considerado como una de las colaboraciones más grandes en su carrera musical. Su aparición terminó con una versión pachanguera de la misma ya que el paisa desapareció del escenario en medio de los bailarines.

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Shakira cierra la inauguración del Mundial de Fútbol 2026

Pero el gran cierre no se hizo esperar ya que este estuvo a cargo de Shakira, quien apareció en compañía de sus bailarines y Burna Boy para interpretar su canción ‘Dai Dai’.

Por supuesto, su presentación causó gran emoción, sensación y euforia entre todos los asistentes, quienes disfrutaron de la totalidad del éxito oficial de la FIFA World Cup 2026.