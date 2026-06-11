Fanáticos revolucionan las redes con sus peinados virales en honor al Mundial de Fútbol

La emoción por el inicio de la Copa del Mundo se ha tomado las redes sociales de millones de fanáticos, quienes desde ya se están preparando desde diferentes partes para vivir la fiesta futbolera más grande del planeta.

Pero la euforia no termina en las canchas ya que todos los futboleros están adoptando distintos estilos propios para contagiarse y promover la fiesta deportiva.

Este es el caso de algunas barberías ya que por medio de sus tijeras, tintes y mezclas han decidido cambiar los cortes convencionales por los estilos más exóticos, poco convencionales y escandalosos para apoyar a sus selecciones y futbolistas favoritos.

Cortes de cabello del Mundial más virales en redes

Pese a que esta se ha convertido en una práctica común durante los mundiales de fútbol pasados, para este año la atención se la ha llevado Naldo. Este famoso barbero, y creador de cortes de estadios, ya es toda una sensación en las redes sociales ya que ha captado la atención por parte de diversos medios de comunicación internacionales para exhibir sus obras.

Para la nueva fiesta futbolera se ha arriesgado nuevamente a realizar los estados encima de la cabeza de sus clientes. Sus creaciones utilizan gran parte del cabello de cada persona para simular las gradas de estos recintos y, al interior de la cabeza, realiza las respectivas canchas de fútbol al utilizar estilos degradados, tintes y demás accesorios para dar forma.

Pero su especialidad no solo ha quedado en realizar estadios con cabellera humana ya que también ha hecho balones de fútbol y la misma copa con la que más de cuarenta selecciones sueñan.

Sus creaciones ya son objeto de discusión entre cientos de usuarios ya que se han llegado a discutir algunas de las técnicas utilizadas para lograr que la cabellera permanezca estática al hacer uso de diferentes geles, lacas, dispositivos de calor, entre otros elementos para conservar los peinados.

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Personalización de camisetas genera debate en redes

Otras de las prácticas más virales, en vísperas mundialistas, es la personalización de las camisetas de fútbol de cada una de las selecciones. Dichas intervenciones han añadido accesorios, recortado piezas, entre otros elementos que, si bien irrumpen con la originalidad del diseño, exploran un sin fin de opciones para llevar el estilo deportivo a otros niveles.

No obstante, estas creaciones ya han generado gran incertidumbre y críticas, pues demás aficionados aseguran que modificar las camisetas oficiales corresponde a una falta directa al material intelectual de sus creadores.