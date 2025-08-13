Camilo Cifuentes, el ‘influencer’ que ayuda de forma anónima, denuncia grave problema en redes

En los últimos meses, el nombre de Camilo Cifuentes ganó fuerza en redes sociales gracias a su contenido social. Este joven manizaleño de 28 años se ha dedicado a apoyar a personas humildes, en especial a pequeños negocios de comida, a los que compra grandes cantidades de producto para luego repartirlo entre personas en situación de calle.

Camilo es un estudiante de tecnología en ingeniería industrial en el Sena, quien comenzó su proyecto hace tres años y lo ha mantenido con un enfoque claro, que se basa en ayudar sin buscar reconocimiento personal.

En una entrevista para el pódcast Telecafé, contó detalles de su labor y expuso un problema que lo afecta directamente en redes.

Así ayuda Camilo Cifuentes a los más necesitados

Cifuentes ha decidido mantenerse en el anonimato como parte esencial de su marca personal. “Yo vengo de una familia muy amorosa que me ha inculcado muy buenos valores.

Ellos siempre me han enseñado que es mejor dar que recibir y que debemos ayudar a quien más lo necesita”, expresó.

RELACIONADO La razón por la que Estados Unidos revisa las redes sociales para la visa americana

Su equipo es pequeño y cercano, pues está conformado por su novia, su mamá, su hermano y él mismo son los encargados de planear, grabar y ejecutar las ayudas.

El problema que denunció en redes sociales

Aunque su labor inspira a muchas personas, Cifuentes enfrenta una situación delicada que tiene que ver con la suplantación en redes sociales. Según relató, varios usuarios descargan y reutilizan sus videos para pedir dinero a su nombre.

RELACIONADO Flamengo y Palmeiras dominan las interacciones en las redes en el Mundial de Clubes

“Es muy complicado porque las personas quieren lucrarse. Roban el contenido, piden dinero y no les importa decir que son Camilo Cifuentes… da un poquito de ira y de tristeza porque yo lo hago sin lucrarme ni buscar nada a cambio”, afirmó.

El creador de contenido asegura que es una lucha constante para eliminar cuentas falsas, especialmente en Facebook, donde cada vez aparecen más perfiles que buscan aprovecharse de su imagen.