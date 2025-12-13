Vive Claro: el distrito cultural que transformó el entretenimiento en Bogotá

En su primer año de operación, el venue pasó de ser una apuesta ambiciosa a consolidarse como uno de los espacios más relevantes para los grandes eventos en la ciudad. Con artistas de talla mundial, experiencias inmersivas, un impacto económico millonario y una estrategia clara de sostenibilidad y convivencia con la comunidad, Vive Claro se proyecta como un motor cultural y urbano que ya marca un antes y un después en la escena del entretenimiento en vivo en Colombia.

Un nuevo concepto de entretenimiento en vivo para Bogotá

Vive Claro Distrito Cultural nació con una idea clara: ofrecerle a Bogotá un espacio diseñado específicamente para eventos en vivo, capaz de adaptarse a diferentes formatos y públicos. Desde su apertura, el recinto demostró que no se trata únicamente de conciertos, sino de un ecosistema cultural multipropósito.

La primera gran muestra de esa visión fue Jurassic World: The Experience, una exhibición inmersiva instalada en el pabellón cubierto, donde miles de familias y turistas recorrieron escenarios con dinosaurios a escala real y animatronics. La experiencia confirmó que el distrito cultural podía albergar propuestas innovadoras más allá de la música.

Cortesía: Vive Claro

Grandes conciertos y artistas internacionales en Vive Claro

A mitad de año llegó uno de los momentos más esperados: la apertura oficial del foro de Vive Claro. Desde entonces, el escenario ha recibido a figuras de la música nacional e internacional como Jessi Uribe, Paola Jara, Alkilados, Green Day, Guns N’ Roses, Imagine Dragons, Linkin Park, Shakira y Blessd, cerrando la temporada 2025 con un balance positivo.

En este primer ciclo, cerca de 300 mil asistentes vivieron los conciertos en un espacio pensado para la comodidad y la seguridad del público, con tecnología de última generación, graderías adecuadas, logística especializada y anillos de seguridad dentro y fuera del recinto.

Cortesía: Vive Claro

Impacto económico y generación de empleo en la ciudad

El aporte de Vive Claro a la economía bogotana también ha sido significativo. Según estimaciones del sector, cada gran concierto puede movilizar más de 25.000 millones de pesos y generar entre 1.800 y 2.500 empleos temporales por evento.

En los fines de semana recientes, los grandes shows han dejado más de 7.000 millones de pesos en derrama turística y alrededor de 2.300 millones en impuestos, recursos que regresan a la ciudad en inversión pública, servicios y nuevas oportunidades económicas.

Sostenibilidad, comunidad y convivencia urbana

Uno de los pilares del proyecto ha sido su relación con el entorno. Construido sobre un terreno recuperado y rodeado de zonas verdes, Vive Claro opera bajo estrictos planes de gestión de residuos, manejo de ruido y movilidad, con el objetivo de reducir al máximo el impacto ambiental.

Cortesía: Vive Claro

Durante todo el año se mantuvo una comunicación constante con vecinos y autoridades distritales. A esto se suman acciones concretas como la entrega de cerca de mil entradas a la comunidad, jornadas de siembra para mejorar el paisajismo, programas de insonorización financiados al 100 % por el venue y la apertura del restaurante El Tambor, que amplía la oferta gastronómica del sector.

Vive Claro Distrito Cultural: lo que viene en 2026

Tras su primer año, Vive Claro se consolida como un espacio vivo y flexible, capaz de transformarse en cuestión de horas: de foro para más de 40 mil personas a parque temático, feria gastronómica o escenario corporativo.

Cortesía: Vive Claro

De cara a 2026, el distrito cultural anunció la apertura de nuevos espacios en alianza con Decathlon, incluyendo pista atlética, gimnasio al aire libre, salas de yoga y canchas de fútbol, convirtiendo el venue en un gran parque urbano de bienestar. Además, ya se prepara una cartelera que promete hitos históricos, con bandas que visitarán Colombia por primera vez.

Por ahora, están confirmados conciertos de talla mundial como My Chemical Romance, el 22 de enero, y Ed Sheeran, el 16 de mayo, un anticipo de lo que busca ser el epicentro del entretenimiento y la vida cultural en Bogotá.