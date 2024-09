La historia detrás de 'Moments': La colaboración entre Diddy y Justin Bieber

Justin Bieber protagoniza un nuevo escándalo luego del arresto del famoso rapero, Sean 'Diddy' Combs. Una vez el cantante fue acusado de graves delitos de abuso, los comentarios surgieron de inmediato señalando a Justin, ¿por qué?

Luego del arresto de Sean 'Diddy', fuertes rumores empezaron a llegar sobre Justin Bieber, quien presuntamente, podría haber sufrido abuso sexual por parte del rapero.

El cantante canadiense no ha confirmado que los rumores sobre su presunto abuso son reales, sin embargo, no se le ha visto en redes sociales ni en ningún lado por lo que las fans piensan que ese silencio podría significar algo.

'Moments': La canción de Justin Bieber y Sean 'Diddy' Combs

En el año 2023 los dos cantantes lanzaron una colaboración juntos, su canción 'Moments' resultó ser un hit al tratarse de una canción sobre amor que cautivó a más de uno.

Los fans apoyaron la canción de los dos artistas, lejos de imaginarse el escándalo que sucedería un año después, que además, los incluiría a ambos.

Fue justo el 15 de Septiembre del 2023 cuando Sean 'Diddy' y Justin Bieber estrenaron su nuevo single, que ahora, muchas fans no escuchan de la misma forma ni mucho menos con la misma alegría.

Justin Bieber en el ojo del huracán tras escándalo de Sean 'Diddy' Combs

Los fieles seguidores del cantante canadiense han demostrado su preocupación tras las serias acusaciones que está enfrentando Sean 'Diddy'.

Incluso, muchos de los fanáticos de Bieber han revivido un capítulo de 'Keeping Up with the Kardashians' en el que las hermanas hablan de una fiesta de Sean en la que vieron a Justin.

Lo polémico de este episodio es que Khloe habla sobre la fiesta y menciona que todas las personas estaban desnudas, razón por la cual, ahora los fans de Justin se preocupan por su seguridad.

Sin embargo, la reciente colaboración de Sean y Justin hace apenas un año en su canción 'Moments' deja muchas más preguntas en el aire que las fanáticas de los artistas siguen intentando responder.