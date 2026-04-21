Carolina Gaitán, la reconocida actriz, grabó desgarrador video tras el asesinato de sus compañeros de producción en Bogotá

En la localidad de Santa Fe, en Bogotá, ocurrió un hecho atroz durante la tarde del sábado 18 de abril.

Mientras que se estaba grabando una producción, un hombre se acercó de manera inesperada a uno de los trabajadores y, sin mediar palabra, empuñó un cuchillo, lo hirió a la altura del cuello y le causó la muerte.

Tras esa situación, otros compañeros de producción persiguieron al agresor y, al alcanzarlo, él apuñaló a dos personas más, causándole la muerte a uno y dejando gravemente herido al otro.

Pero, además, otros integrantes de producción golpearon al implicado con objetos contundentes y le causaron la muerte. En consecuencia, están siendo investigados por la Fiscalía.

En medio de esta situación, actrices como Carolina Gaitán se han mostrado muy afectadas por lo sucedido, han enviado mensajes de condolencias para sus familiares y han realizado algunas reflexiones.

Este fue el desgarrador video que grabó Carolina Gaitán tras la muerte de sus compañeros de producción

En una historia de Instagram, Carolina Gaitán afirmó que estos asesinatos le recordaron a la muerte de su hermano, que también partió de este plano terrenal de manera inesperada.

"Cuando pasa esto, cuando una persona cercana se va de un momento a otro, siempre me recuerda a la partida repentina de mi hermano en un accidente. Y hoy era muy loco porque en los estudios fue donde me contaron que él había fallecido, entonces me traía unos 'flashbacks' muy fuertes", comenzó diciendo.

"Esto ha sido muy doloroso y a lo que va este mensaje es a que, por favor, no demos por sentado nuestra existencia ni la de los que más amamos. Que no se nos olvide que cada que nos vamos de casa no sabemos si volvemos y lo mismo pasa con los seres que amamos. Por eso el momento de amar, abrazar, cuidar y decir 'te amo' es ahora", complementó.

¿Qué se sabe del agresor que asesinó a los integrantes de una producción en Bogotá?

Tras las investigaciones de la Policía, el agresor fue identificado como Josué Cubillos Gaviria, de 24 años.

Además, se ha informado que, al parecer, él tenía antecedentes de amenazas y padecía trastornos esquizofrénicos.