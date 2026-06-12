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Alejandro Riaño regalará vehículos motorizados a cambio de rescatar a 10 burritos de La Guajira

El empresario sorprendió al revelar detalles del plan con el que busca rescatar a 10 burros que son utilizados para transportar carga pesada.

Foto: Diseñado por Magnific.
Foto: Diseñado por Magnific.

Noticias RCN

junio 12 de 2026
10:37 a. m.
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El actor y humorista Alejandro Riaño, conocido por su personaje ficticio Juanpis González, ha vuelto a levantar su voz en pro de los animales explotados al revelar detalles del proyecto con el que busca reemplazar a diez burritos, utilizados como vehículos de tracción, por motocicletas con platón.

Esta nueva iniciativa se suma al más reciente anuncio con el que dio a conocer detalles del proceso de adopción que realizó de Ismael Rivera Riaño, un burrito de La Guajira que se hizo viral tras caer al llevar una excesiva carga en su espalda en semanas recientes.

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Alejandro Riaño rescatará a más burros de La Guajira

El anuncio lo realizó en horas recientes, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde explicó su deseo por dignificar la imagen de los burros en colaboración del proyecto Tawala, quienes se han encargado de visibilizar las deplorables condiciones en las que estos animales son utilizados para realizar trabajos pesados en La Guajira.

Así mismo, el famoso explicó que, desde su compañía Riaño Producciones y Good Kids, darán diez motos eléctricas con platón a aquellas familias que se lucran y viven de dicha actividad.

“Acá no se trata de hablar mal de las familias, se trata de generar mejores oportunidades porque sé que también quieren muchísimo a sus animales. Les vamos a dar estas carretas, ellos nos entregan a estos burritos y los vamos a poner en adopción (...) yo me llevo uno y esperamos que ustedes también se lleven el resto”, aseguró el hombre.

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¿Qué está pasando con los burros en La Guajira?

Riaño también reveló la preocupante situación que siguen enfrentando estos animales en zonas de Colombia como La Guajira en donde todavía siguen siendo explotados más de 600 burros bajo situaciones de presunto maltrato.

“Vamos a lanzar una vaqui también para que nos apoyen y no solo sean diez motos y diez burritos, sino que ojalá sean esos 600. Y bienvenidos a esta gran burrada en donde lo único que queremos dar amor y dignificar al burro”, finalizó el hombre.

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