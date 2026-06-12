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Juanda Caribe se sinceró y reveló que ya habló con la madre de su hija: ¿qué ocurrió?

El finalista de La Casa de los Famosos reveló detalles de la conversación que sostuvo con la mujer pese a la lluvia de críticas.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

junio 12 de 2026
08:29 a. m.
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Juanda Caribe, finalista de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, protagonizó una de las polémicas más comentadas del reality por cuenta de algunas de sus actitudes y declaraciones sobre su interés por la famosa Mariana Zapata.

Ante la lluvia de críticas que se generó por cuenta de las declaraciones que ofreció la madre de su hija, en las horas más recientes el famoso reveló nuevos detalles de la conversación que sostuvo con la mujer.

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¿Qué pasó entre Juanda Caribe y su pareja?

El creador de contenido sorprendió a su amplia fanaticada al revelar, por medio de su cuenta oficial de Instagram, que recientemente logró sostener una conversación con la madre de su hija, quien en meses pasados aseguró en sus redes haber puesto fin a su vínculo sentimental con el hombre.

Sin embargo, Caribe manifestó sentirse tranquilo con la conversación que llevó a cabo con la modelo, quien también eliminó todas las fotografías que tenía junto al hombre en sus redes sociales.

“Con Sheyla hablé ayer (...) hablamos y hablamos bien, bonito así que relax. Yo no tengo (...) sino buenos adjetivos para con ella así que ustedes pueden estar tranquilos”, aseguró el hombre.

Sus declaraciones se sumaron a una sentida reflexión con la que el hombre reveló su exclusivo interés por centrarse en su paternidad pese a la lluvia de comentarios y críticas que se han desatado tras su salida de la casa más famosa del país.

“Quizás el mundo vea mis errores, mis caídas y mis imperfecciones. Tú, en cambio, me enseñaste a ver lo mejor de mí mismo. Gracias por recordarme cada día que siempre vale la pena volver a empezar”, aseguró el famoso.

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¿Qué pasó entre Juanda Caribe y Mariana Zapata?

Otra de las discusiones que se ha llevado la atención de los usuarios corresponde al vínculo entre Mariana Zapata y Juanda Caribe, quienes, aunque se vieron bastante cercanos en el juego, hoy en día no han compartido nuevos contenidos juntos.

Ante el aumento de comentarios y especulaciones, por parte de internautas, el hombre ha compartido algunas reflexiones en sus redes sociales en donde exalta la importancia de enfrentar las adversidades desde la soledad.

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