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Gyal Festival 2026 en Bogotá: fecha, artistas y cómo comprar las boletas

Gyal Festival 2026 llegará a Bogotá con Baby Rasta & Gringo y Alexis & Fido como artistas principales. Conozca la fecha, el lugar, la boletería y todos los detalles del evento urbano del año.

Gyal Festival en Bogotá
Foto: Focus

Noticias RCN

junio 12 de 2026
10:50 a. m.
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Bogotá se prepara para recibir una de las citas más esperadas por los amantes del reggaetón. El próximo 29 de agosto se celebrará una nueva edición del Gyal Festival, un evento que se ha consolidado como uno de los encuentros urbanos más importantes de la capital y que este año llega con una apuesta cargada de nostalgia, clásicos y grandes figuras del género.

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Tras lograr un lleno total en su edición anterior, el festival regresa con un cartel encabezado por dos de los dúos más emblemáticos de la historia del reggaetón como lo son Baby Rasta & Gringo y Alexis & Fido, artistas que marcaron a toda una generación con canciones que siguen sonando en fiestas y discotecas de toda Latinoamérica.

¿Cuándo y dónde será el Gyal Festival 2026?

La cita será el próximo 29 de agosto en el Centro de Eventos Autonorte, en Bogotá. El escenario será el encargado de recibir a miles de fanáticos que disfrutarán de una jornada dedicada a los grandes éxitos del reggaetón clásico.

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Los organizadores han definido esta edición como una experiencia pensada para revivir la época dorada del género urbano, con canciones que se convirtieron en himnos para varias generaciones.

El festival llega además con el impulso de una edición anterior que logró agotar todas sus entradas gracias a la participación de artistas como Jory Boy y Gotay.

Baby Rasta & Gringo y Alexis & Fido lideran el cartel

Uno de los grandes atractivos del evento será la presencia de Baby Rasta & Gringo, considerados por muchos como pioneros del reggaetón. Con más de tres décadas de trayectoria, el dúo cuenta con éxitos como “Me Niegas”, “Ella se Contradice” y “Llegamos a la Disco”.

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A ellos se sumarán Alexis & Fido, conocidos como “Los Reyes del Perreo”, responsables de temas como “5 Letras”, “Rescate”, “Mala Conducta” y “Ojos Que No Ven”.

Las boletas para todas las localidades ya se encuentran disponibles a través de la plataforma AllTickets. Con este cartel, Gyal Festival apunta a convertirse nuevamente en uno de los eventos urbanos más destacados del año en Colombia.

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