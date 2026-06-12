Raponazo en el norte de Bogotá: joven fue víctima de hurto frente a su casa

Un nuevo caso de inseguridad se registró en el norte de Bogotá. Valentina, una joven de 27 años, fue víctima de un raponazo cuando un hombre en moto le hurtó su celular a plena luz del día, cerca de la 1 de la tarde, a pocos pasos de su casa.

El hecho ocurrió cuando ella regresaba de hacer compras y se disponía a ingresar a su conjunto residencial.

Moto con placa oculta y posible complicidad

Según relató la víctima, las cámaras de seguridad evidencian que la motocicleta la venía siguiendo desde antes del atraco. “Fue cuestión de segundos, los celadores salieron a ayudarme, pero ya era muy tarde”, contó.

Valentina sospecha que el conductor del vehículo de plataforma que la transportó podría tener algún vínculo con el delincuente. Además, señaló que la moto tenía la placa tapada, lo que dificulta la labor de las autoridades para identificar a los responsables.

El celular apareció durante cinco horas en un conjunto residencial a 700 metros de su ubicación, antes de ser desactivado.

Temor y llamado a las autoridades

La joven confesó que tras el robo permaneció varios días encerrada en su casa por miedo a salir y poner la denuncia, pues no hay una estación de Policía cercana y tampoco quiso usar otra aplicación de transporte. “Tenía mucho miedo”, expresó.

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La comunidad del sector manifestó su preocupación por la reiteración de este tipo de hechos y pidió a las autoridades reforzar la seguridad en la zona para evitar que más ciudadanos sean víctimas de robos similares.