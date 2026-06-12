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“Una alegría inmensa”: familia de Julián Quiñones celebra su primer gol en el Mundial

Jefferson Quiñones, tío del delantero, habló con Noticias RCN sobre la emoción que vivió junto a sus familiares por el gol del colombiano.

Fotos: Instagram @julianquinones33

Noticias RCN

junio 12 de 2026
08:22 a. m.
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Noticias RCN conversó con la familia de Julián Quiñones, el colombiano que marcó este jueves un gol con la selección de México en el partido contra Sudáfrica en el Mundial de Fútbol 2026.

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Aunque nunca jugó en el fútbol profesional colombiano, su trayectoria lo llevó desde Venados en la segunda división mexicana, pasando por Cholos de Tijuana y América, hasta convertirse en uno de los fichajes más importantes en Arabia Saudita.

Orgullo en el oriente de Cali por el gol de Julián Quiñones

En una vivienda del oriente de Cali, Jefferson Quiñones, tío del delantero, relató la emoción que vivió junto a sus familiares: “La verdad eso fue una alegría muy inmensa de ese primer gol. La familia está muy contenta, muy feliz de que hoy Julián esté logrando cosas impresionantes”.

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El gol, además de ser el primero de Julián en una Copa del Mundo, se convirtió en un símbolo de orgullo para su familia y para Magüí Payán, municipio de Nariño donde nació. “Nosotros salimos de nuestro municipio a buscar oportunidades a la ciudad y hoy él es un referente de eso”, agregó Jefferson.

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Talento colombiano en escenarios internacionales

Aunque Julián nunca debutó en el fútbol colombiano, sí integró la selección nacional en categorías juveniles. Su tío recordó que a los 17 años vistió la camiseta de Colombia y lamentó que no se le hubiera dado continuidad: “Decía Óscar Córdoba que realmente desaprovecharon la oportunidad de haberlo llamado”.

Hoy, Quiñones brilla en Arabia Saudita y su gol en el Mundial reafirma la capacidad de exportar talento desde el suroccidente colombiano. Su familia lo celebra como un ejemplo de perseverancia y humildad: “Fue muy satisfactorio ver a Julián en el Mundial y su primer gol como jugador de la selección de México”, concluyó Jefferson.

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