Carpediem fue denunciado por violencia doméstica y se defiende ante las acusaciones

Una grave denuncia ha recaído en las últimas horas sobre el rapero William Daniel Martín, más conocido en la escena del freestyle como Caperdiem, donde su expareja Yolis Teresa Jaller aseguró que el joven la agredió violentamente, tanto que llegó a causarle tres fracturas en su brazo.

El reconocido rapero no se presentó el pasado sábado en la Red Bull Batalla Internacional que se llevó a cabo en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá y según se conocieron rumores, atravesaba algunos problemas de salud. Sin embargo, horas después se supo de la denuncia en su contra por violencia de género.

Mediante su cuenta de Instagram, esta mujer relató los hechos que habrían ocurrido el pasado 23 de noviembre en el norte de Bogotá, donde aparentemente tuvieron una discusión de pareja, que este hombre llevó a otro nivel, terminando por agredirla físicamente.

La exnovia del improvisador lo denunció ante la fiscalía por violencia doméstica y dio a conocer a detalle lo ocurrido aquella noche.

Denuncia contra Carpediem

“El 21 de noviembre viajé a Bogotá a encontrarme con él. El jueves 23 de noviembre lo acompañé a las 7:30 p.m. a un partido de fútbol que terminó alrededor de las 9:20 p.m.

En compañía de amigos y familiares decidieron quedarse tomando cerveza afuera del lugar después de cerrar, cuando ya eran las 12:40 p.m. me sentía un poco indispuesta, manifestando eso reiteradas veces, pero él no le dio mucha atención, después de 30 minutos me sentí un poco molesta y le dije que nos fuéramos, pero él desde ahí empezó a ser grosero.

Diez minutos después nos fuimos a casa y yo apenas llegué me metí al baño, a los dos minutos él irrumpió de manera agresiva y se metió a manotearme la cara, a culparme por querer venirme. Después de decirle cinco veces que se saliera del baño y que me dejara ahí sola, se fue y yo después salí y me acosté en la cama, el empezó a empujones diciéndome que me largara que no me quería ver, a darme golpes en la cara, al verlo así llamé a mi mamá y le dije que quería irme.

Él bajó del apartamento y a los cinco minutos subió. Le envié mensajes diciéndole que ya había empacado mis cosas, y cuando subió empezó a empujarme y darme golpes entonces. Tomé mi celular para volver a llamar a mi mamá y él me lo quitó y le envió mensajes diciéndole a mi mamá que todo estaba bien.

Le dije que ya no quería nada y él se enloqueció diciéndome que no me dejaría salir, me empujaba y me daba golpes, hasta que le dije que me diera el celular y yo dejaba mis maletas ahí, cuando me lo entregó salí corriendo a encerrarme en el baño a pedir ayuda y el antes de entrar me agarró duro, me sometió y me rompió el brazo retorciéndolo tanto que me causo tres fracturas. Me dejó mal de salud y como estaba sola no tenía ayuda, me tocó correr con el brazo roto que hasta me desmayé bajando las escaleras y tuve que llegar corriendo a una clínica cerca.

Él se fue detrás e intento hacerle creer a todos que era un accidente, pero nadie creyó Hace dos días me operaron, tomara tiempo mi recuperación unos 6 meses”, fue el relato de la joven, quien mostró en algunas fotografías la gravedad de los golpes que habría recibido.

Finalmente, Yolis aseguró que habló públicamente tan solo unos días después debido a lo difícil que fue aceptar y recuperarse tanto física como emocionalmente ante lo terrible de la situación.

Carpediem se pronunció

Ante la denuncia, El Espectador se contactó con el rapero, quien indicó que por el momento no iba a entregar declaraciones ampliamente, pues “se trató de un accidente”. Además, actualmente busca asesoría legal con el objetivo de “limpiar mi imagen y reputación”.