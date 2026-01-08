¿Mac o Windows? Estudio revela cuál reporta más amenazas digitales

Un estudio internacional reveló que los usuarios de macOS reportaron más casos de malware, phishing y robo de datos que quienes utilizan Windows. El informe también encontró que los propietarios de computadores Apple adoptan menos medidas de protección digital.

Durante años, los equipos Mac han tenido la reputación de ser más seguros frente a las amenazas informáticas. Sin embargo, una encuesta realizada en 18 países muestra un panorama diferente: los usuarios de macOS reportaron una mayor incidencia de ataques digitales que quienes utilizan Windows, mientras mantienen menores niveles de protección.

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La investigación, elaborada por la firma de ciberseguridad Kaspersky, encontró que el 12 % de los usuarios de Mac afirmó haber sufrido una infección por malware durante el último año, frente al 9 % de quienes usan Windows. La diferencia también se reflejó en otros riesgos como phishing, robo de datos personales y vulneraciones a la privacidad.

¿Por qué los usuarios de Mac reportan más ciberataques?

Según el estudio, uno de los factores que explicaría esta situación es la confianza que muchos propietarios de dispositivos Apple tienen en la seguridad del sistema operativo.

Solo el 35 % de los usuarios de macOS aseguró utilizar un software especializado de seguridad, mientras que entre quienes usan Windows esa cifra llegó al 42 %.

La encuesta también evidenció diferencias en los hábitos de prevención. Por ejemplo, el 62 % de los usuarios de Windows dijo evitar abrir enlaces o correos sospechosos, frente al 51 % de quienes utilizan equipos Mac.

En cuanto a la protección de las cuentas, los usuarios de Windows también registraron mayores niveles de adopción de contraseñas robustas, claves diferentes para cada servicio y autenticación de dos factores.

¿Cuáles son las amenazas más comunes para los usuarios de macOS?

Además de las infecciones por malware, los propietarios de computadores Mac reportaron una mayor exposición a phishing, estafas relacionadas con inversiones, robo de información personal y vulneraciones de la privacidad.

De acuerdo con Leandro Cuozzo, analista del Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina de Kaspersky, los ciberdelincuentes ya no centran sus esfuerzos únicamente en vulnerar un sistema operativo específico.

"El objetivo principal es acceder a las cuentas, la información financiera y la identidad digital de las personas", explicó el experto, al señalar que una credencial robada puede utilizarse para ingresar a correos electrónicos, plataformas bancarias, redes sociales o servicios laborales, sin importar desde qué dispositivo se acceda posteriormente.

Frente a este panorama, los especialistas recomiendan mantener actualizado el sistema operativo, activar la autenticación multifactor, utilizar contraseñas únicas para cada cuenta y verificar cuidadosamente enlaces, archivos y mensajes antes de abrirlos.

Mac o Windows: estudio revela cuál reportó más amenazas digitales

Aunque macOS continúa incorporando mecanismos de seguridad propios, el estudio concluye que la confianza excesiva puede convertirse en un factor de riesgo si los usuarios dejan de aplicar medidas básicas para proteger su información personal.

"Una credencial robada en un equipo Mac puede utilizarse para ingresar al correo electrónico, servicios bancarios, redes sociales o plataformas de trabajo desde cualquier otro entorno. Por eso, el crecimiento de amenazas dirigidas a estos usuarios responde también a una lógica de monetización: los atacantes concentran sus esfuerzos donde encuentran datos valiosos y mayores oportunidades de fraude”, asegura Leandro Cuozzo, analista de Seguridad en el Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina de Kaspersky.